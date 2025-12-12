Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quais são os dez vegetais que se você consumir ajuda a prevenir o câncer de mama

Alimentos são ricos em substâncias reconhecidas por suas propriedades anticarcinogênicas; Redução de risco chega a 13% em determinados tipos de tumor

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:45

Vegetais à venda
Vegetais à venda Crédito: Shutterstock

Pesquisadores norte-americanos descobriram que a ingestão de pelo menos seis porções por semana de vegetais crucíferos reduziu em 8% o risco de câncer de mama em geral e 13% de câncer de mama com receptor estrogênio negativo (HER-negativo), quando comparado ao consumo de apenas uma porção semanal. O estudo foi apresentado no San Antonio Breast Cancer Symposium, que termina sexta-feira (12), nos Estados Unidos. Confira na galeria quais são os dez vegetais que fazem a diferença:

Veja quais são os dez vegetais que ajudam a prevenir o câncer de mama

Brócolis  por Reprodução
Couve-flor por Reprodução
Couve por Shutterstock
Repolho por Shutterstock
Rúcula (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
Agrião  (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Rabanete  (Imagem: WINDCOLORS | Shutterstock) por Imagem: WINDCOLORS | Shutterstock
Couve de Bruxelas por Reprodução
Acelga chinesa por Reprodução
Nabo por Reprodução
1 de 10
Brócolis  por Reprodução

Segundo o médico especializado em câncer de mama Gilberto Amorim, da Oncologia D’Or, o estudo reforçou a importância da alimentação saudável por meio do consumo desses vegetais. “Eles melhoram a quantidade de ‘bactérias boas’ no organismo, evidenciando como o microbioma pode ter um impacto positivo na saúde, ajudando a regularizar e melhorar nossa imunidade, regular hormônios, e aumentar nossa proteção contra o câncer “, afirma o especialista.

Pesquisadores liderados por Andrea Romanos-Nanclares, do Brigham and Women's Hospital e da Harvard Medical School, analisaram dois grandes estudos de coorte prospectivos: oNurse's Health Study (NHS) e o NHSII.. O primeiro foi realizado entre 1984 e 2019, e o segundo, de 1991 a 2019.

A dieta de 238.129 mulheres foi avaliada ao longo de mais de 30 anos por meio de questionários semi-quantitativos validados no início do estudo e a cada quatro anos. Ao final, foram identificados 12.352 casos incidentes de câncer de mama invasivo, incluindo 1.703 casos com receptor de estrogênio (HER) negativo e 7.880 casos com receptor de estrogênio (HER) positivo. As análises adicionais revelaram uma possível interação do índice de massa corporal (IMC) com associações mais fortes para tumores HER-negativos entre mulheres com sobrepeso e obesidade, em comparação com aquelas com IMC igual ou inferior a 25.

Mais recentes

Imagem - Amante da mãe denunciou casal preso por estupro e filmagens de menina de 3 anos

Amante da mãe denunciou casal preso por estupro e filmagens de menina de 3 anos
Imagem - Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo

Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo
Imagem - Quem é Coronel Tadeu, suplente de Carla Zambelli na Câmara que deve substituir a deputada

Quem é Coronel Tadeu, suplente de Carla Zambelli na Câmara que deve substituir a deputada

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
01

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
02

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - ‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador
03

‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador

Imagem - Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo
04

Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo