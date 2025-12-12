SUA SAÚDE

Saiba quais são os dez vegetais que se você consumir ajuda a prevenir o câncer de mama

Alimentos são ricos em substâncias reconhecidas por suas propriedades anticarcinogênicas; Redução de risco chega a 13% em determinados tipos de tumor

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:45

Vegetais à venda Crédito: Shutterstock

Pesquisadores norte-americanos descobriram que a ingestão de pelo menos seis porções por semana de vegetais crucíferos reduziu em 8% o risco de câncer de mama em geral e 13% de câncer de mama com receptor estrogênio negativo (HER-negativo), quando comparado ao consumo de apenas uma porção semanal. O estudo foi apresentado no San Antonio Breast Cancer Symposium, que termina sexta-feira (12), nos Estados Unidos. Confira na galeria quais são os dez vegetais que fazem a diferença:

Veja quais são os dez vegetais que ajudam a prevenir o câncer de mama 1 de 10

Segundo o médico especializado em câncer de mama Gilberto Amorim, da Oncologia D’Or, o estudo reforçou a importância da alimentação saudável por meio do consumo desses vegetais. “Eles melhoram a quantidade de ‘bactérias boas’ no organismo, evidenciando como o microbioma pode ter um impacto positivo na saúde, ajudando a regularizar e melhorar nossa imunidade, regular hormônios, e aumentar nossa proteção contra o câncer “, afirma o especialista.

Pesquisadores liderados por Andrea Romanos-Nanclares, do Brigham and Women's Hospital e da Harvard Medical School, analisaram dois grandes estudos de coorte prospectivos: oNurse's Health Study (NHS) e o NHSII.. O primeiro foi realizado entre 1984 e 2019, e o segundo, de 1991 a 2019.