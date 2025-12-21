Acesse sua conta
Irmãos de quatro anos morrem afogados em piscina durante festa em chácara

Crianças chegaram a ser socorridas, mas não resistiram e faleceram

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 12:50

Irmão morreram em Dracena; caso é investigado
Irmão morreram em Dracena; caso é investigado Crédito: Reprodução

Dois irmãos de 4 anos morreram após se afogarem na piscina de uma chácara onde a família participava de uma confraternização, na noite de sábado (10), em Dracena, no interior de São Paulo. As crianças foram identificadas como Yasmim de Morais Brito, de 4 anos e 4 meses, e Gaels da Silva, de 4 anos e 11 meses. Eles eram irmãos por parte de pai, que estava presente no local, de acordo com informações do g1.

Segundo o registro da ocorrência, o imóvel havia sido alugado para a realização de uma festa familiar. Durante o evento, as crianças brincavam na área da piscina quando, em determinado momento, um parente percebeu que os dois estavam submersos e começou a pedir ajuda.

Irmão morreram durante festa em chácara

Irmão morreram em Dracena; caso é investigado por Reprodução
Irmão morreram em Dracena; caso é investigado por Reprodução
Irmão morreram em Dracena; caso é investigado por Reprodução
Irmão morreram em Dracena; caso é investigado por Reprodução
1 de 4
Irmão morreram em Dracena; caso é investigado por Reprodução

Um morador da cidade que passava nas proximidades ouviu os pedidos de socorro, entrou na chácara e auxiliou no resgate. Ele chegou a realizar manobras de reanimação em uma das crianças enquanto a família providenciava o socorro. Em seguida, os irmãos foram levados em um carro particular em direção ao hospital.

Durante o trajeto, o grupo encontrou uma equipe do Corpo de Bombeiros, que assumiu o atendimento e deu continuidade aos procedimentos de emergência. Apesar das tentativas de salvamento, as duas crianças não resistiram.

As mortes foram confirmadas no Pronto Atendimento Municipal de Dracena. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. O caso foi registrado como morte suspeita, e as circunstâncias do afogamento serão apuradas pela Polícia Civil.

Tags:

Festa Mortos Irmãos Afogamento Chácara

