TRAGÉDIA

Irmãos de quatro anos morrem afogados em piscina durante festa em chácara

Crianças chegaram a ser socorridas, mas não resistiram e faleceram

Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 12:50

Irmão morreram em Dracena; caso é investigado Crédito: Reprodução

Dois irmãos de 4 anos morreram após se afogarem na piscina de uma chácara onde a família participava de uma confraternização, na noite de sábado (10), em Dracena, no interior de São Paulo. As crianças foram identificadas como Yasmim de Morais Brito, de 4 anos e 4 meses, e Gaels da Silva, de 4 anos e 11 meses. Eles eram irmãos por parte de pai, que estava presente no local, de acordo com informações do g1.

Segundo o registro da ocorrência, o imóvel havia sido alugado para a realização de uma festa familiar. Durante o evento, as crianças brincavam na área da piscina quando, em determinado momento, um parente percebeu que os dois estavam submersos e começou a pedir ajuda.

Irmão morreram durante festa em chácara 1 de 4

Um morador da cidade que passava nas proximidades ouviu os pedidos de socorro, entrou na chácara e auxiliou no resgate. Ele chegou a realizar manobras de reanimação em uma das crianças enquanto a família providenciava o socorro. Em seguida, os irmãos foram levados em um carro particular em direção ao hospital.

Durante o trajeto, o grupo encontrou uma equipe do Corpo de Bombeiros, que assumiu o atendimento e deu continuidade aos procedimentos de emergência. Apesar das tentativas de salvamento, as duas crianças não resistiram.