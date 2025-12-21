Acesse sua conta
Prêmio da Mega da Virada salta para R$ 1 bilhão e quebra recorde

Valor supera expectativa inicial e se torna maior premiação da história das loterias brasileiras

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 08:31

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Agência Brasil/Antônio Cruz

A Mega da Virada 2025 quebrou um recorde. O prêmio saltou para o valor inédito de R$ 1 bilhão, se tornando a maior premiação da história das loterias brasileiras. O patamar impressionante superou todas as previsões iniciais. As apostas foram abertas em novembro, quando o prêmio inicial em R$ 850 milhões. 

No ano passado, a Mega da Virada havia batido seu recorde com um prêmio de R$ 600 milhões. O salto para o valor de "nove zeros" aconteceu após o concurso 2954, o último regular do ano. Como não houve ganhador, o prêmio acumulou para o sorteio especial de fim de ano. A partir de agora, toda aposta que for feita para a Mega-Sena vai valer para a Mega da Virada.

O concurso 2.955 vai ser sorteado em 31 de dezembro e terá outras novidades, incluindo a ampliação do horário para apostar online. Os interessados terão uma hora extra para registrar seus palpites pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa, com prazo estendido até 20h30.

Outra mudança é no rateio do prêmio. Neste ano, o apostador que acertar as seis dezenas vai receber uma fatia maior da bolada. Em agosto, uma portaria do Ministério da Fazenda alterou de 62% para 90% o montante destinado a quem cravar os seis números. Além disso, o sorteio será feito uma hora mais tarde, às 21h, com apostas abertas até às 20h30.

Como será dividido o prêmio da Mega da Virada 2025?

  • 90% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);
  • 5% entre os acertadores de 5 números (Quina);
  • 5% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas nas casas lotéricas, por meio do aplicativo Loterias Caixa, disponível para os sistemas iOS e Android, ou no site Loterias Caixa.

