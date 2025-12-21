ESSENCIAL PARA A VIDA

Não gosta de beber água? Veja outras cinco maneiras de se hidratar

Nutriente participa de funções vitais do organismo e precisa ser reposto diariamente, alerta especialista

A água é o nutriente mais essencial para a vida, participando de praticamente todas as funções vitais do nosso corpo, que é composto por cerca de 60% a 70% de água. Beber água regularmente é imprescindível porque o corpo a perde constantemente e precisa de reposição diária. Porém, algumas pessoas, muitas vezes por hábito, não gostam de beber água.

Esse nutriente desempenha diversos papéis no organismo, desde atuar no transporte de vitaminas, minerais, oxigênio, glicose, etc. para as células até na remoção de resíduos metabólicos e na regulação da temperatura corporal através da transpiração, que esfria o corpo em dias quentes.

“A água também é importante no processo de desintoxicação, auxiliando os rins a eliminar toxinas e resíduos pela urina, o que pode prevenir problemas como pedras nos rins. No sistema digestivo, ela é vital para a produção de saliva e sucos gástricos, facilitando a digestão. a substância também hidrata o bolo fecal, prevenindo o ressecamento das fezes e, consequentemente, a prisão de ventre”, explica Daniel Magnoni, nutrólogo da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.

De acordo com o nutrólogo, a hidratação adequada impacta diretamente a função cerebral e cognitiva, melhorando a concentração, a memória e o humor. A desidratação leve, por sua vez, pode levar a cansaço e dores de cabeça. Por isso, Daniel Magnoni aponta cinco opções de bebidas para melhorar a hidratação se você não gosta de beber água.

Água saborizada

É a forma mais próxima da água, mas com o benefício de sabor, aroma e zero calorias. Para preparar, adicione fatias de limão, pepino e hortelã ou laranja e gengibre à água e deixe na geladeira por algumas horas.



Chá verde gelado

A bebida é fonte de antioxidantes e pode dar um leve boost de energia. O preparo é simples: coloque a água para aquecer até que quase ferva (cerca de 80ºC), ou quando começar a formar pequenas bolhas no fundo da chaleira. “Desligue o fogo antes de ferver completamente e adicione as folhas (ou sachês) de chá verde e tampe o recipiente. Deixe em infusão por três a cinco minutos e não exceda esse tempo para garantir que o chá não fique amargo. Em seguida, retire as folhas ou os sachês”, ensina ele.

Deixe o chá esfriar até a temperatura ambiente. Se desejar adoçar, é mais fácil fazer isso enquanto ainda está quente ou morno (pode-se usar um xarope ou mel). Leve à geladeira para gelar completamente, cerca de uma a duas horas, ou sirva imediatamente em um copo alto cheio de gelo. Também pode-se adicionar algumas gotas de limão ou fatias de pêssego.



Água de coco

Refrescante e rica em eletrólitos (como potássio), o que a torna ideal para repor líquidos, especialmente após exercícios. “Beba diretamente da fruta ou da caixa, certificando-se de que é a versão integral e sem adição de açúcares”, ressalta o especialista.



Suco de limão

Baixo em calorias e rico em Vitamina C, o sabor ácido é ótimo para quebrar a monotonia da água. Para a receita, esprema meio limão em 500ml de água fria. Se precisar, use um substituto de açúcar natural (como stevia ou eritritol) com moderação.



Água com gás com frutas

A efervescência dá uma sensação diferente na boca, parecida com refrigerante, mas sem os açúcares ou aditivos. “Para preparar, misture água com gás com um pouco de suco de laranja natural (pode ser limão ou tangerina) ou purê de framboesa, também pode ser de qualquer outra fruta refrescante como abacaxi, morango, amora, etc. Adicione gelo e um raminho de hortelã”, comenta o nutrólogo.





