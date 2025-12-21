Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 14:43
A água é o nutriente mais essencial para a vida, participando de praticamente todas as funções vitais do nosso corpo, que é composto por cerca de 60% a 70% de água. Beber água regularmente é imprescindível porque o corpo a perde constantemente e precisa de reposição diária. Porém, algumas pessoas, muitas vezes por hábito, não gostam de beber água.
Esse nutriente desempenha diversos papéis no organismo, desde atuar no transporte de vitaminas, minerais, oxigênio, glicose, etc. para as células até na remoção de resíduos metabólicos e na regulação da temperatura corporal através da transpiração, que esfria o corpo em dias quentes.
Não gosta de beber água? Veja outras cinco maneiras de se hidratar
“A água também é importante no processo de desintoxicação, auxiliando os rins a eliminar toxinas e resíduos pela urina, o que pode prevenir problemas como pedras nos rins. No sistema digestivo, ela é vital para a produção de saliva e sucos gástricos, facilitando a digestão. a substância também hidrata o bolo fecal, prevenindo o ressecamento das fezes e, consequentemente, a prisão de ventre”, explica Daniel Magnoni, nutrólogo da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.
De acordo com o nutrólogo, a hidratação adequada impacta diretamente a função cerebral e cognitiva, melhorando a concentração, a memória e o humor. A desidratação leve, por sua vez, pode levar a cansaço e dores de cabeça. Por isso, Daniel Magnoni aponta cinco opções de bebidas para melhorar a hidratação se você não gosta de beber água.
Magnoni ressalta que a desidratação, ou seja, a falta de água no corpo, compromete diversas funções essenciais. “Manifestando-se através de sintomas como fadiga, fraqueza muscular, dificuldade de concentração, queda no desempenho físico, prisão de ventre, boca e pele secas, a desidratação pode aumentar o risco de problemas mais sérios, como a formação de cálculos renais”, finaliza.