'Chá revelação de traição': Justiça nega indenização a marido que processou ex-mulher por vídeo viral

Juiz afirmou que ação era tentativa de "silenciar a voz de uma mulher" e que o homem tentou uma "inversão dos papéis de vítima e agressor"

  Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 6 de março de 2026 às 18:49

Chá revelação foi, na verdade, para revelar traições
Chá revelação foi, na verdade, para revelar traições

Um "chá revelação" de traição que viralizou nas redes sociais no ano passado ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (5). A Justiça do Rio Grande do Sul negou o pedido de indenização feito pelo agricultor Rafael Eduardo Schemmer contra a ex-mulher, Natália Knak, e a tia dela, após a ex-companheira revelar as traições do marido em um evento de família e a tia filmar o episódio.

O caso aconteceu no município de Quinze de Novembro, na região norte do estado, em julho de 2025. Na Justiça, o homem alegou que sofreu violação à honra, à imagem e à vida privada e pediu para ser indenizado em R$ 100 mil, além de ter requerido a retirada do vídeo da internet. A Vara Judicial da Comarca de Ibirubá, também no norte do Rio Grande do Sul, julgou improcedente o pedido de indenização.

'Chá revelação'

1 de 7
"A tentativa de instrumentalizar o Poder Judiciário para silenciar a voz de uma mulher que reage a uma situação como a presente no caso concreto, buscando uma inversão dos papéis de vítima e agressor, configura uma forma de revitimização institucional", afirmou o juiz João Gilberto Engelmann.

As duas mulheres também entraram com pedidos de indenizações. Natália pleiteou o valor R$ 150 mil por danos morais relacionados ao sofrimento decorrente de sucessivas traições e risco à própria saúde, e a tia pediu R$ 10 mil por ter sido incluída indevidamente no processo. O juiz também negou essas indenizações.

