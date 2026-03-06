'Chá revelação de traição': Justiça nega indenização a marido que processou ex-mulher por vídeo viral

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 6 de março de 2026 às 18:49
Um "chá revelação" de traição que viralizou nas redes sociais no ano passado ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (5). A Justiça do Rio Grande do Sul negou o pedido de indenização feito pelo agricultor Rafael Eduardo Schemmer contra a ex-mulher, Natália Knak, e a tia dela, após a ex-companheira revelar as traições do marido em um evento de família e a tia filmar o episódio.
O caso aconteceu no município de Quinze de Novembro, na região norte do estado, em julho de 2025. Na Justiça, o homem alegou que sofreu violação à honra, à imagem e à vida privada e pediu para ser indenizado em R$ 100 mil, além de ter requerido a retirada do vídeo da internet. A Vara Judicial da Comarca de Ibirubá, também no norte do Rio Grande do Sul, julgou improcedente o pedido de indenização.
'Chá revelação'
"A tentativa de instrumentalizar o Poder Judiciário para silenciar a voz de uma mulher que reage a uma situação como a presente no caso concreto, buscando uma inversão dos papéis de vítima e agressor, configura uma forma de revitimização institucional", afirmou o juiz João Gilberto Engelmann.
As duas mulheres também entraram com pedidos de indenizações. Natália pleiteou o valor R$ 150 mil por danos morais relacionados ao sofrimento decorrente de sucessivas traições e risco à própria saúde, e a tia pediu R$ 10 mil por ter sido incluída indevidamente no processo. O juiz também negou essas indenizações.