Mulher flagra traição e esfaqueia companheiro em cidade baiana

Caso aconteceu na madrugada de domingo (11)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 20:49

O crime aconteceu no distrito de Humildes, em Feira de Santana
O crime aconteceu no distrito de Humildes, em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um homem de 33 anos foi esfaqueado, na madrugada de domingo (11), no distrito de Humildes, em Feira de Santana, pela companheira, uma mulher de 28 anos. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Clériston Andrade, e não corre risco de morte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes da 67ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para verificar a ocorrência e, quando chegaram ao local, encontraram o homem atingido pelos golpes de arma branca. A autora do crime também foi localizada e encaminhada para a Central de Flagrantes de Feira de Santana. Nenhum dos dois teve o nome revelado.

Na delegacia, a mulher foi ouvida e liberada, informou a Polícia Civil (PC). Informações iniciais apontaram que o crime aconteceu porque a suspeita flagrou o companheiro com outra. A PC confirmou que a motivação seria por ciúmes.

