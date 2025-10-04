Acesse sua conta
Turista argentino é esfaqueado após ter celular roubado na Barra

Dois homens teriam atacado a vítima e um deles dado golpes de arma branca

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 10:12

Morro do Cristo proporciona uma vista linda para o Farol da Barra
Ataque ocorreu próximo ao Morro do Cristo  Crédito: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO

Um turista argentino foi esfaqueado durante um assalto na tarde dessa sexta-feira (3), na Avenida Oceânica, nas imediações do Morro do Cristo, no bairro da Barra. Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra) foram acionados com a informação de que dois turistas foram vítimas de roubo e que durante a ação, um deles foi atingido por golpes de arma branca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento à vítima, que foi posteriormente encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Rondas e buscas foram realizadas no inutuito de encontrar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), que investiga a autoria do roubo seguido de tentativa de homicídio. Segundo informações da ocorrência, um turista argentino teve seu celular roubado por dois homens, sendo que um deles estava em posse de uma faca. A vítima foi golpeada por um dos suspeitos. Ainda segundo a PC, diligências investigativas são realizadas para apurar a identidade dos suspeitos e localizá-los.

