MORRO DO CRISTO

Turista argentino é esfaqueado após ter celular roubado na Barra

Dois homens teriam atacado a vítima e um deles dado golpes de arma branca

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 10:12

Ataque ocorreu próximo ao Morro do Cristo Crédito: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO

Um turista argentino foi esfaqueado durante um assalto na tarde dessa sexta-feira (3), na Avenida Oceânica, nas imediações do Morro do Cristo, no bairro da Barra. Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra) foram acionados com a informação de que dois turistas foram vítimas de roubo e que durante a ação, um deles foi atingido por golpes de arma branca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento à vítima, que foi posteriormente encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.