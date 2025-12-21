Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Daniel Alves fecha compra de time e pode voltar a jogar futebol

Absolvido na Espanha, jogador quer voltar a jogar após dois anos afastado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 16:08

Daniel Alves na época do Pumas
Daniel Alves na época do Pumas Crédito: Reprodução

O baiano Daniel Alves concluiu na sexta-feira (19) as negociações para comprar o Sporting Clube de São João de Ver, equipe que disputa a terceira divisão do futebol português, e agora avalia a possibilidade de voltar aos gramados de forma oficial. Segundo informações da ESPN, o ex-lateral-direito estuda assinar contrato para atuar pelo clube por um período de seis meses, entre janeiro e junho de 2026.

Nos últimos meses, o nome de Daniel Alves voltou a circular na imprensa internacional após ele ser visto pregando em uma igreja evangélica pentecostal na cidade de Girona, na Espanha. Desde que deixou a prisão, o ex-lateral passou a atuar nos bastidores do futebol europeu, em atividades ligadas à gestão e intermediação, mas sem abandonar o plano de retornar aos campos.

Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica

Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
1 de 15
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução

Fora do futebol profissional desde janeiro de 2023, quando foi preso na Espanha após ser acusado de agressão sexual, o jogador de 42 anos vê na iniciativa uma forma de encerrar a carreira dentro de campo. Em março deste ano, Daniel Alves foi absolvido pelo Tribunal de Justiça da Catalunha.

A corte concluiu, de forma unânime, que o depoimento da jovem espanhola que o acusava não era suficiente para sustentar a condenação. Antes disso, em fevereiro de 2024, o atleta havia sido sentenciado a quatro anos e meio de prisão, em um processo relacionado a um suposto abuso ocorrido em uma boate de Barcelona, na virada de 2022 para 2023.

Daniel Alves

Daniel Alves deixou prisão em Barcelona em março por Reprodução
Daniel Alves por Reprodução
Daniel Alves está preso na Espanha por Reprodução/Instagram
Daniel Alves durante julgamento em Barcelona por Reprodução
Daniel Alves está preso há quase três meses na Espanha por Reprodução/Instagram
Estátua de Daniel Alves por Ronaldo Silva / TV São Francisco
Estátua de Daniel Alves por Reprodução/Redes Sociais
Daniel Alves e Joana Sanz por Reprodução
Daniel Alves após saída da prisão por Redes sociais
Daniel Alves e esposa por Redes sociais
Daniel Alves por Reprodução / Redes sociais
Neymar e Daniel Alves por Reprodução
Daniel ALves e Joana Sanz por Redes sociais
Justiça concedeu liberdade provisória para Daniel Alves, condenado por agressão sexual por Lucas Figueiredo/CBF
Daniel Alves viveu seu auge no Barcelona por Miguel Ruiz/FC Barcelona
Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro em Barcelona por Reprodução/Instagram
Daniel Alves no primeiro dia do julgamento por Reprodução
1 de 17
Daniel Alves deixou prisão em Barcelona em março por Reprodução

Após permanecer 14 meses em prisão preventiva, Daniel deixou a cadeia em março de 2024, beneficiado por liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de 1 milhão de euros. A decisão que anulou a condenação também revogou a pena imposta anteriormente, com base na avaliação de insuficiência de provas.

O atleta tem mantido uma rotina de treinos individuais e acredita que cerca de 30 dias seriam suficientes para recuperar o ritmo de jogo. Sua última partida oficial ocorreu em 8 de janeiro de 2023, quando ainda defendia o Pumas, do México, clube que rescindiu o contrato após a prisão do jogador.

Leia mais

Imagem - R$ 7 milhões: Daniel Alves acusa ex-mulher de esvaziar suas contas durante prisão

R$ 7 milhões: Daniel Alves acusa ex-mulher de esvaziar suas contas durante prisão

Imagem - Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica

Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica

Imagem - Joana Sanz anuncia nascimento do primeiro filho com Daniel Alves e faz desabafo: 'Nem sempre as coisas saem bem'

Joana Sanz anuncia nascimento do primeiro filho com Daniel Alves e faz desabafo: 'Nem sempre as coisas saem bem'

Tags:

Futebol Compra Daniel Alves

Mais recentes

Imagem - Homem é morto a tiros pelo próprio irmão em briga por causa de água

Homem é morto a tiros pelo próprio irmão em briga por causa de água
Imagem - Não gosta de beber água? Veja outras cinco maneiras de se hidratar

Não gosta de beber água? Veja outras cinco maneiras de se hidratar
Imagem - Plano de saúde é condenado a pagar R$ 20 mil após criança aspirar broca durante atendimento no dentista

Plano de saúde é condenado a pagar R$ 20 mil após criança aspirar broca durante atendimento no dentista

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)
01

Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)

Imagem - Universo pede atenção dos signos com dinheiro e promessas impulsivas hoje (20 de dezembro)
02

Universo pede atenção dos signos com dinheiro e promessas impulsivas hoje (20 de dezembro)

Imagem - Traficante que matou técnicos de internet saiu de presídio e estava livre há dois meses
03

Traficante que matou técnicos de internet saiu de presídio e estava livre há dois meses

Imagem - Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão
04

Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão