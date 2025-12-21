Daniel Alves fecha compra de time e pode voltar a jogar futebol

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 16:08
O baiano Daniel Alves concluiu na sexta-feira (19) as negociações para comprar o Sporting Clube de São João de Ver, equipe que disputa a terceira divisão do futebol português, e agora avalia a possibilidade de voltar aos gramados de forma oficial. Segundo informações da ESPN, o ex-lateral-direito estuda assinar contrato para atuar pelo clube por um período de seis meses, entre janeiro e junho de 2026.
Nos últimos meses, o nome de Daniel Alves voltou a circular na imprensa internacional após ele ser visto pregando em uma igreja evangélica pentecostal na cidade de Girona, na Espanha. Desde que deixou a prisão, o ex-lateral passou a atuar nos bastidores do futebol europeu, em atividades ligadas à gestão e intermediação, mas sem abandonar o plano de retornar aos campos.
Fora do futebol profissional desde janeiro de 2023, quando foi preso na Espanha após ser acusado de agressão sexual, o jogador de 42 anos vê na iniciativa uma forma de encerrar a carreira dentro de campo. Em março deste ano, Daniel Alves foi absolvido pelo Tribunal de Justiça da Catalunha.
A corte concluiu, de forma unânime, que o depoimento da jovem espanhola que o acusava não era suficiente para sustentar a condenação. Antes disso, em fevereiro de 2024, o atleta havia sido sentenciado a quatro anos e meio de prisão, em um processo relacionado a um suposto abuso ocorrido em uma boate de Barcelona, na virada de 2022 para 2023.
Após permanecer 14 meses em prisão preventiva, Daniel deixou a cadeia em março de 2024, beneficiado por liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de 1 milhão de euros. A decisão que anulou a condenação também revogou a pena imposta anteriormente, com base na avaliação de insuficiência de provas.
O atleta tem mantido uma rotina de treinos individuais e acredita que cerca de 30 dias seriam suficientes para recuperar o ritmo de jogo. Sua última partida oficial ocorreu em 8 de janeiro de 2023, quando ainda defendia o Pumas, do México, clube que rescindiu o contrato após a prisão do jogador.