R$ 7 milhões: Daniel Alves acusa ex-mulher de esvaziar suas contas durante prisão

Defesa nega acusações e batalha segue na Justiça

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09:26

Daniel Alves e Dinorah
Daniel Alves e Dinorah Crédito: Reprodução

A disputa judicial entre Daniel Alves e sua ex-mulher, Dinorah Santa’Ana, continua sem desfecho. O caso corre em segredo de Justiça e envolve acusações financeiras do ex-jogador contra Dinorah, que foi também sua procuradora entre 2012 e 2023. Daniel afirma que, durante o período em que esteve preso na Espanha, entre janeiro de 2023 e março de 2024, Dinorah teria retirado R$ 7 milhões de suas contas bancárias. Ele exige explicações detalhadas sobre o destino do dinheiro. A informação foi divulgada pelo Uol Esportes.

A defesa de Dinorah nega as alegações. Em contestação com mais de 130 páginas, a ex-procuradora anexou conversas e comprovantes de transações. Em algumas delas, Daniel solicita a transferência de valores, e em outras, a funcionária Natha, que gerenciava as finanças da empresa que ambos mantinham, é quem controlava os gastos. Natha hoje trabalha exclusivamente para Daniel.

1 de 15
Além disso, Dinorah contratou uma auditoria independente para analisar documentos e recibos, apresentando à Justiça um relatório que comprova a destinação de R$ 25,4 milhões. Desse montante, R$ 10,8 milhões foram pagos em despesas relacionadas aos filhos do casal, R$ 4,2 milhões tinham autorização expressa de Daniel, e R$ 1,4 milhão foi transferido para a conta de Dinorah com consentimento do ex-jogador. Apenas R$ 800 mil permanecem sem comprovação de destino. Segundo a defesa, Daniel e Natha tinham acesso constante às contas e nunca questionaram as transações.

O histórico judicial do ex-lateral inclui ainda uma ação de alimentos movida por Dinorah em 2023, que bloqueou 30% dos rendimentos que Daniel recebe do São Paulo, clube que defendeu até setembro de 2021. Desde então, Daniel abriu outros processos contra a ex-mulher, mãe de dois de seus filhos, envolvendo também acusações de afastamento das crianças e vingança motivada pelo término do relacionamento. Daniel e Dinorah estão divorciados desde 2012; ela é atualmente casada com Fransérgio Bastos, que já atuou como agente do ex-jogador.

Procurados pelo portal, os advogados de Daniel Alves afirmaram que não comentariam o caso devido ao segredo de Justiça. Dinorah Santa’Ana também não se pronunciou até o momento.

Daniel Alves e Joana Sanz

Nasceu o primeiro filho de Daniel Alves e Joana Sanz por Reprodução/Instagram

