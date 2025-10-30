R$ 7 milhões: Daniel Alves acusa ex-mulher de esvaziar suas contas durante prisão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09:26
A disputa judicial entre Daniel Alves e sua ex-mulher, Dinorah Santa’Ana, continua sem desfecho. O caso corre em segredo de Justiça e envolve acusações financeiras do ex-jogador contra Dinorah, que foi também sua procuradora entre 2012 e 2023. Daniel afirma que, durante o período em que esteve preso na Espanha, entre janeiro de 2023 e março de 2024, Dinorah teria retirado R$ 7 milhões de suas contas bancárias. Ele exige explicações detalhadas sobre o destino do dinheiro. A informação foi divulgada pelo Uol Esportes.
A defesa de Dinorah nega as alegações. Em contestação com mais de 130 páginas, a ex-procuradora anexou conversas e comprovantes de transações. Em algumas delas, Daniel solicita a transferência de valores, e em outras, a funcionária Natha, que gerenciava as finanças da empresa que ambos mantinham, é quem controlava os gastos. Natha hoje trabalha exclusivamente para Daniel.
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica
Além disso, Dinorah contratou uma auditoria independente para analisar documentos e recibos, apresentando à Justiça um relatório que comprova a destinação de R$ 25,4 milhões. Desse montante, R$ 10,8 milhões foram pagos em despesas relacionadas aos filhos do casal, R$ 4,2 milhões tinham autorização expressa de Daniel, e R$ 1,4 milhão foi transferido para a conta de Dinorah com consentimento do ex-jogador. Apenas R$ 800 mil permanecem sem comprovação de destino. Segundo a defesa, Daniel e Natha tinham acesso constante às contas e nunca questionaram as transações.
O histórico judicial do ex-lateral inclui ainda uma ação de alimentos movida por Dinorah em 2023, que bloqueou 30% dos rendimentos que Daniel recebe do São Paulo, clube que defendeu até setembro de 2021. Desde então, Daniel abriu outros processos contra a ex-mulher, mãe de dois de seus filhos, envolvendo também acusações de afastamento das crianças e vingança motivada pelo término do relacionamento. Daniel e Dinorah estão divorciados desde 2012; ela é atualmente casada com Fransérgio Bastos, que já atuou como agente do ex-jogador.
Procurados pelo portal, os advogados de Daniel Alves afirmaram que não comentariam o caso devido ao segredo de Justiça. Dinorah Santa’Ana também não se pronunciou até o momento.
Daniel Alves e Joana Sanz