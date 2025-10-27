Acesse sua conta
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica

Em vídeos e fotos publicados nas redes sociais, o juazeirense compartilha experiências pessoais e testemunhos de fé

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19:15

O Brasil conhece bem o futebol do ex-lateral-direito da Seleção Daniel Alves, os espanhóis também. Agora, o público tem a oportunidade de conhecer uma nova faceta do baiano: a de pregador em uma igreja evangélica. Em vídeos e fotos publicados nas redes sociais, o juazeirense aparece emocionado diante de fiéis, compartilhando experiências pessoais e testemunhos ligados à fé. O ex-jogador do Barcelona foi detido na Espanha em 2023, após acusação de agressão sexual. Ele ganhou liberdade em março de 2024, após a condenação ser anulada.

Em suas aparições, ele fala sobre superação, arrependimento e a importância da espiritualidade para enfrentar os desafios da vida. “É um momento de reflexão e aprendizado. Estou buscando ser uma pessoa melhor”, afirmou Alves em uma de suas pregações. Em sua nova rotina, o ex-jogador tem se dedicado a atividades religiosas e à aproximação com líderes comunitários da igreja. Na sua página no Instagram, onde possui35,5 milhões de seguidores, ele se intitula como "artista" e "discípulo de Cristo Jesus". As postagens trazem trechos bíblicos e mensagens de cunho religioso.

Ele também participa de eventos voltados à orientação de jovens e adultos sobre ética, valores e superação de dificuldades. A fase atual do ex-jogador evidencia uma tentativa de reconstrução pessoal, marcada por introspecção, busca por perdão e engajamento social. A mudança de postura do jogador tem gerado controvérsias. Enquanto alguns enxergam a nova trajetória como um passo positivo em direção à reconciliação com a comunidade e à reconstrução de sua imagem, outros questionam a sinceridade de sua conversão pública.

Daniel Alves foi condenado, em fevereiro de 2024, a quatro anos e seis meses de prisão por agressão sexual. A decisão da Justiça espanhola, no entanto, permitiu que ele aguardasse o julgamento do recurso em liberdade após o pagamento da fiança. Com a revogação recente da sentença, Alves agora está autorizado a viajar para outros países, incluindo o Brasil, onde possui grande repercussão midiática e uma base de fãs considerável.

