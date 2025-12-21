Acesse sua conta
Vasco x Corinthians: veja onde assistir ao jogo de volta da final da Copa do Brasil ao vivo

As equipes se enfrentam neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 12:00

Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil Crédito: Agência Brasil

Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro – RJ, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vasco x Corinthians ao vivo

A partida entre Vasco e Corinthians terá transmissão ao vivo por TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), ge TV (YouTube) e Prime Video (streaming).

Últimos campeões da Copa do Brasil

2024: Flamengo por Reprodução
2023: São Paulo por Reprodução
2022: Flamengo  por Reprodução
2021: Atlético-MG por Reprodução
2020: Palmeiras por Reprodução
2019: Atlhetico-PR por Reprodução
2018: Cruzeiro por Reprodução
2017: Cruzeiro  por Reprodução
2016: Grêmio por Reprodução
2015: Palmeiras por Reprodução
2014: Atlético-MG por Reprodução
2013: Flamengo  por Reprodução
2012: Palmeiras  por Reprodução
2011: Vasco da Gama por Reprodução
2010: Santos por Reprodução
1 de 15
2024: Flamengo por Reprodução

Vasco

O Vasco chega para a decisão sem novos desfalques em relação ao jogo de ida. O técnico Fernando Diniz segue sem poder contar com Lucas Piton, que se recupera de lesão ligamentar no joelho. Também seguem fora Adson e Jair, ambos em transição física, além de Paulo Ricardo, que trata um trauma no pé. O Cruzmaltino precisa vencer para conquistar o título; em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Corinthians

O Corinthians não tem desfalques por suspensão ou lesão para a grande final no Maracanã. Apesar da lista extensa de pendurados no jogo de ida, nenhum jogador ficou fora da decisão. O técnico Dorival Júnior deve manter a base da equipe que atuou na Neo Química Arena, buscando o tetracampeonato da Copa do Brasil.

LEIA MAIS 

Ex-Bahia deixa clube paulista como ídolo e vai jogar no futebol peruano

Ex-Vitória com três acessos consecutivos para Série A negocia com clube recém-rebaixado

Pesquisa aponta quais são as torcidas mais barulhentas do Brasil; confira o ranking

CBF começa a pagar indenização milionária por erro que tirou clube nordestino da Série A

Por que o futebol faz homens chorarem mais que o término de um namoro? A ciência responde

Prováveis escalações de Vasco x Corinthians

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros, Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez, Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Memphis Depay, Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vasco x Corinthians
  • Campeonato: Copa do Brasil 2025
  • Rodada: Final – Jogo de volta
  • Data: Domingo, 21 de dezembro de 2025
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro – RJ
  • Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, ge TV, Prime Video

Tags:

Vasco da Gama Copa do Brasil Corinthians

