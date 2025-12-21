É DECISÃO

Vasco x Corinthians: veja onde assistir ao jogo de volta da final da Copa do Brasil ao vivo

As equipes se enfrentam neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 12:00

Taça da Copa do Brasil Crédito: Agência Brasil

Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro – RJ, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vasco x Corinthians ao vivo

A partida entre Vasco e Corinthians terá transmissão ao vivo por TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), ge TV (YouTube) e Prime Video (streaming).

Vasco

O Vasco chega para a decisão sem novos desfalques em relação ao jogo de ida. O técnico Fernando Diniz segue sem poder contar com Lucas Piton, que se recupera de lesão ligamentar no joelho. Também seguem fora Adson e Jair, ambos em transição física, além de Paulo Ricardo, que trata um trauma no pé. O Cruzmaltino precisa vencer para conquistar o título; em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Corinthians

O Corinthians não tem desfalques por suspensão ou lesão para a grande final no Maracanã. Apesar da lista extensa de pendurados no jogo de ida, nenhum jogador ficou fora da decisão. O técnico Dorival Júnior deve manter a base da equipe que atuou na Neo Química Arena, buscando o tetracampeonato da Copa do Brasil.

Prováveis escalações de Vasco x Corinthians

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros, Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez, Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Memphis Depay, Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Ficha do Jogo