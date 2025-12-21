Vasco x Corinthians: veja onde assistir ao jogo de volta da final da Copa do Brasil ao vivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 12:00
Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro – RJ, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Vasco e Corinthians terá transmissão ao vivo por TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), ge TV (YouTube) e Prime Video (streaming).
Últimos campeões da Copa do Brasil
O Vasco chega para a decisão sem novos desfalques em relação ao jogo de ida. O técnico Fernando Diniz segue sem poder contar com Lucas Piton, que se recupera de lesão ligamentar no joelho. Também seguem fora Adson e Jair, ambos em transição física, além de Paulo Ricardo, que trata um trauma no pé. O Cruzmaltino precisa vencer para conquistar o título; em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.
O Corinthians não tem desfalques por suspensão ou lesão para a grande final no Maracanã. Apesar da lista extensa de pendurados no jogo de ida, nenhum jogador ficou fora da decisão. O técnico Dorival Júnior deve manter a base da equipe que atuou na Neo Química Arena, buscando o tetracampeonato da Copa do Brasil.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros, Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez, Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Memphis Depay, Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.