Porto anuncia a contratação de Thiago Silva 20 anos após jogador deixar o clube

Maysa Polcri
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 14:33
Ex-Fluminense, Thiago Silva, 41, é o novo reforço do Porto. O jogador chegou a um acordo com o clube português e assinou um contrato até o meio do ano que vem. O zagueiro já havia feito parte do clube na temporada 2004/05, quando atuou em partidas da equipe B.
"Estou aqui para anunciar meu retorno aos Dragões. Dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por essa oportunidade. Estou super motivado, espero que possa ajudar da melhor maneira possível. Gostaria de agradecer ao presidente André Villas-Boas pela oportunidade, ao nosso Mister, Francesco Farioli também. E dizer o quanto estou ansioso por estar mais uma vez vestindo essas cores. Conto com vocês", disse Thiago Silva, em vídeo publicado pelo Porto, neste sábado (20).
O jogador retorna ao futebol europeu depois de uma passagem de dois anos pelo Fluminense. Ele tinha contrato até o meio de 2026 com o clube carioca, mas encerrou o acordo em dezembro, após a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil.
O Porto é atualmente o líder do Campeonato Português e disputa a Taça de Portugal.