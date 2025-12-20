FUTEBOL

Gabigol defende Neymar na Copa e aposta em Endrick como surpresa: 'Vai deitar e rolar no Lyon'

Atacante falou sobre a convocação do camisa 10 do Santos, pediu paciência com a recuperação física e elogiou a trajetória e o potencial do jovem do Real Madrid

Carol Neves

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 11:27

Gabigol e Neymar Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Faltando seis meses para a Copa do Mundo de 2026, a ausência de Neymar nas convocações de Carlo Ancelotti segue como um dos assuntos mais debatidos no futebol brasileiro. Para Gabigol, no entanto, não há dúvidas: o camisa 10 do Santos deve estar na lista do treinador italiano. Em entrevista ao Podpah, o atacante saiu em defesa do craque e também apontou Endrick como um nome forte para o Mundial.

Ao comentar a situação de Neymar, Gabigol destacou a qualidade técnica do jogador e pediu calma diante do momento físico vivido pelo atacante. “Tem, né? (que ser convocado) São 26 jogadores para a Copa, nenhum deles vai ser melhor do que ele. Ele tem que estar bem, é claro, mas vejo essa melhora a cada vez. Tem que ter paciência, calma. Ficou nítido que melhorou”, afirmou.

Gabigol e Neymar 1 de 7

O atacante ainda minimizou a cirurgia que Neymar deve realizar antes de retornar aos gramados. “Vai operar, mas coisa muito pequena. Falou que logo, logo, estará de volta. Faltam seis meses, calma”, completou.

Além de Neymar, Gabigol também falou sobre Endrick, atualmente no Real Madrid. Sem muito espaço no clube espanhol, o jovem atacante será emprestado ao Lyon, da França, e, na visão do jogador do Cruzeiro, a mudança tende a impulsionar sua carreira. Gabigol disse se identificar com o perfil do camisa 9 e elogiou a postura do atleta fora e dentro de campo.

“Eu tenho muita esperança e sou muito fã do Endrick. Sou muito fã dele. Tem o jeito de lidar com as coisas que é o que eu gosto. Você não vê desmotivado, ele fala: ‘Vamos para o próximo’. Me vejo muito nele”, declarou.

Na sequência, reforçou a confiança no sucesso do atacante na Europa. “Vai para o Lyon, vai deitar e rolar. É um cara que gosto de ver jogar quando está em campo. Será que é o esquema de jogo (que o atrapalha no Real)? Ele também é banco do Mbappé, é f*. Sou muito fã, acho que vai para a Copa.”

Endrick ganhou projeção nacional ainda nas categorias de base do Palmeiras e estreou no time profissional em 2022, aos 16 anos, mesma idade em que marcou seu primeiro gol como profissional. Em 2023, teve papel decisivo na conquista do Campeonato Brasileiro, balançando as redes seis vezes nas dez rodadas finais.