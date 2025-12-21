VEJA AS FOTOS

Jogador curte férias em hotel mais caro do mundo; diária da suíte principal custa R$ 554 mil

O estabelecimento é considerado por especialistas em turismo como "ultra-luxo", nível acima de cinco estrelas

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 19:04

Jogador curte férias em hotel mais caro do mundo; diária da suíte principal custa R$ 554 mil Crédito: Reprodução

De férias após disputar a final do Intercontinental com o PSG no Catar, o atacante Pedro, do Flamengo, escolheu Dubai para viver uns dias de sombra e água fresca. Só que o jogador não escolheu só um hotel de luxo para se hospedar. O atacante elegeu o Atlantis The Royal, que é considerado o hotel mais caro do mundo para ficar. Só para se ter uma noção, a diária da suíte principal do estabelecimento custa FR$ 554 mil. As férias do campeão brasileiro e da Libertadores começaram na última quinta-feira (17).

No Atlantis The Royal, o valor da diária custa a partir de 2 mil dólares (o equivalente a R$ 11 mil na cotação atual), podendo chegar a e 100 mil dólares (R$ 554 mil), valor para reserva da principal suíte do hotel. O estabelecimento é considerado por especialistas em turismo como "ultra-luxo", nível acima de cinco estrelas. O custo da construção do empreeendimento foi de cerca de US$ 1,4 bilhão. O espaço tem piscinas privativas e vistas diretas para o Golfo Pérsico, como mostram as imagens postadas por Pedro. Além disso, conta com restaurantes com pratos assinados por chefs mundialmente conhecidos.

