Incêndio em apartamento mata três pessoas e dois pets; policial se feriu ao atender ocorrência

Outras duas pessoas precisaram de atendimento médico após inalar a fumaça, mas passam bem

  Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 17:22


Crédito: Reprodução

Três pessoas morreram em um incêndio que atingiu um apartamento no 14º andar de um prédio, na manhã deste domingo (21), em Piracicaba, no estado de São Paulo. Um gato e um cachorro também não resistiram. Duas jovens inalaram fumaça na sacada em cima do apartamento em chamas, mas passaram por atendimento médico e estão bem. Já um policial teve o braço ferido ao auxiliar no atendimento da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência no Condomínio Villa Serena, que ficaa na Avenida Francisco Luiz Rasera, no bairro Água Branca, por volta das 10h30. Quinze bombeiros participaram dos combates às chamas, além de policiais. A Defesa Civil também esteve no local para acompanhar a ocorrência.

Até o momento ainda não foi possível identificar o que provocou o incêndio, segundo informou o tenente Magnum Felipe Pires Alves Pereira, em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo. "A sala e a cozinha ficaram piores, [era] onde estava o foco do incêndio. O restante do apartamento foi danificado pela fumaça, inclusive apartamentos vizinhos", conta o tenente Pereira. Ainda não se sabe a identidade das vítimas, apenas que são pessoas adultas.

As chamas só foram controladas no início da tarde deste domingo, mas a estrutura do apartamento foi danificada. "Além da grande quantidade de água que a gente utiliza, teve o dano à estrutura do apartamento e apartamentos vizinhos pela fumaça. A própria elétrica e hidráulica são afetadas. Estouraram os canos, estava vazando grande quantidade de água. Agora, a gente deixa à disposição da Defesa Civil para essa avaliação estrutural e liberação do prédio", afirmou o tenente Pereira, em entrevista à EPTV,.

