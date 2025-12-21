Incêndio em apartamento mata três pessoas e dois pets; policial se feriu ao atender ocorrência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 17:22
Três pessoas morreram em um incêndio que atingiu um apartamento no 14º andar de um prédio, na manhã deste domingo (21), em Piracicaba, no estado de São Paulo. Um gato e um cachorro também não resistiram. Duas jovens inalaram fumaça na sacada em cima do apartamento em chamas, mas passaram por atendimento médico e estão bem. Já um policial teve o braço ferido ao auxiliar no atendimento da ocorrência.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência no Condomínio Villa Serena, que ficaa na Avenida Francisco Luiz Rasera, no bairro Água Branca, por volta das 10h30. Quinze bombeiros participaram dos combates às chamas, além de policiais. A Defesa Civil também esteve no local para acompanhar a ocorrência.
Até o momento ainda não foi possível identificar o que provocou o incêndio, segundo informou o tenente Magnum Felipe Pires Alves Pereira, em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo. "A sala e a cozinha ficaram piores, [era] onde estava o foco do incêndio. O restante do apartamento foi danificado pela fumaça, inclusive apartamentos vizinhos", conta o tenente Pereira. Ainda não se sabe a identidade das vítimas, apenas que são pessoas adultas.
As chamas só foram controladas no início da tarde deste domingo, mas a estrutura do apartamento foi danificada. "Além da grande quantidade de água que a gente utiliza, teve o dano à estrutura do apartamento e apartamentos vizinhos pela fumaça. A própria elétrica e hidráulica são afetadas. Estouraram os canos, estava vazando grande quantidade de água. Agora, a gente deixa à disposição da Defesa Civil para essa avaliação estrutural e liberação do prédio", afirmou o tenente Pereira, em entrevista à EPTV,.