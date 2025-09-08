Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Metrô Bahia abre vaga de operadora de trem para mulheres em Salvador

Interessadas na oportunidade devem se inscrever até a próxima sexta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 06:54

Metrô Bahia oferece vaga de operadora de trem para banco de talentos Crédito: Divulgação 

A CCR Metrô Bahia está com processo seletivo aberto para vaga de operadora de trem para trabalho em meio período. As candidatas interessadas na oportunidade exclusiva para mulheres devem se inscrever até a próxima sexta-feira (12), pelo site da concessionária, na aba "Trabalhe Conosco".

Quem deseja concorrer à vaga precisa ter ensino médio completo, possuir CNH B, conhecimento em elétrica básica, além da disponibilidade para atuação em escala em horário noturno e diurno.

Entre as principais atribuições da função estão: operar trens, garantir a segurança dos passageiros durante o embarque, viagem e o desembarque; monitorar e controlar sistemas de sinalização e de comunicação durante a operação; manter contato constante com o Centro de Controle Operacional (CCO) para reportar incidentes e receber instruções.

Leia mais

Imagem - Até R$ 37 mil: confira os 10 concursos públicos com maiores salários no Brasil

Até R$ 37 mil: confira os 10 concursos públicos com maiores salários no Brasil

Imagem - Concursos públicos têm 6.800 vagas e salários de até R$ 37.765,56; confira

Concursos públicos têm 6.800 vagas e salários de até R$ 37.765,56; confira

Imagem - Emprego: Salvador tem 158 vagas com salários de até R$ 5 mil para segunda-feira (8)

Emprego: Salvador tem 158 vagas com salários de até R$ 5 mil para segunda-feira (8)

Quem for selecionada terá o salário compatível com o mercado, auxílio-creche, licença-maternidade de seis meses, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário e flexibilidade na jornada de trabalho.

Como efetuar o cadastro:

Acesse o site da CCR (clique aqui);

Clique na aba 'Contato';

Depois, na área 'Trabalhe Conosco';

Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;

Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.

Mais recentes

Imagem - Planetário da Ufba inicia programação gratuita de setembro

Planetário da Ufba inicia programação gratuita de setembro
Imagem - Jovem de 18 anos desaparece após se afogar em praia de Amaralina

Jovem de 18 anos desaparece após se afogar em praia de Amaralina
Imagem - Saiba o que muda em casos de herança com a proposta do novo Código Civil

Saiba o que muda em casos de herança com a proposta do novo Código Civil

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado chama juiz de ‘covarde’ e leva multa em processo trabalhista na Bahia
01

Advogado chama juiz de ‘covarde’ e leva multa em processo trabalhista na Bahia

Imagem - Lotofácil da Independência: bolão de Salvador ganha mais de R$ 4 milhões; veja resultado
02

Lotofácil da Independência: bolão de Salvador ganha mais de R$ 4 milhões; veja resultado

Imagem - 'História de Amor': acerto de contas entre Helena e Joyce parou o Brasil há 29 anos; relembre
03

'História de Amor': acerto de contas entre Helena e Joyce parou o Brasil há 29 anos; relembre

Imagem - Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'
04

Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'