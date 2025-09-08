EMPREGO

Metrô Bahia abre vaga de operadora de trem para mulheres em Salvador

Interessadas na oportunidade devem se inscrever até a próxima sexta-feira (12)

Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 06:54

Metrô Bahia oferece vaga de operadora de trem para banco de talentos Crédito: Divulgação

A CCR Metrô Bahia está com processo seletivo aberto para vaga de operadora de trem para trabalho em meio período. As candidatas interessadas na oportunidade exclusiva para mulheres devem se inscrever até a próxima sexta-feira (12), pelo site da concessionária, na aba "Trabalhe Conosco".

Quem deseja concorrer à vaga precisa ter ensino médio completo, possuir CNH B, conhecimento em elétrica básica, além da disponibilidade para atuação em escala em horário noturno e diurno.

Entre as principais atribuições da função estão: operar trens, garantir a segurança dos passageiros durante o embarque, viagem e o desembarque; monitorar e controlar sistemas de sinalização e de comunicação durante a operação; manter contato constante com o Centro de Controle Operacional (CCO) para reportar incidentes e receber instruções.

Quem for selecionada terá o salário compatível com o mercado, auxílio-creche, licença-maternidade de seis meses, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário e flexibilidade na jornada de trabalho.

Como efetuar o cadastro:

Acesse o site da CCR (clique aqui);

Clique na aba 'Contato';

Depois, na área 'Trabalhe Conosco';

Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;