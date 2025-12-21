OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 131 vagas e salários de até R$ 5,3 mil

Cargos são para níveis fundamental incompleto, médio/técnico e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 11:45

Vagas e salários foram divulgadas Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Serraria, no estado da Paraíba, abriu concurso público com 131 vagas para cargos de níveis fundamental incompleto, médio/técnico e superior de escolaridade. As inscrições estão abertas até o dia 29 de janeiro de 2026, conforme o cronograma divulgado.

O maior destaque do certame é para a área da saúde, com três vagas para o cargo de Médico, que oferece salário de R$ 5.313,00 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Prefeitura de Serraria 1 de 5

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Igeduc, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, alguns cargos poderão contar com etapas adicionais previstas no edital. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 80,00 para nível fundamental incompleto, R$ 105,00 para nível médio/técnico e R$ 120,00 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende a uma demanda da administração municipal de Serraria para diversas áreas do serviço público, com vagas em setores essenciais. Serraria é um município localizado no interior da Paraíba, com economia baseada principalmente na agricultura, no comércio local e em serviços públicos.

A cidade é conhecida pelo clima interiorano, pelas tradições culturais e pela tranquilidade característica das cidades do interior paraibano.

Resumo do concurso

Inscrições: até 29/01/2026

Vagas: 131

Salário: até R$ 5.313,00

Níveis: fundamental incompleto, médio/técnico e superior

Banca: Instituto Igeduc