Prefeitura abre concurso público com 131 vagas e salários de até R$ 5,3 mil

Cargos são para níveis fundamental incompleto, médio/técnico e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 11:45

Vagas e salários foram divulgadas Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Serraria, no estado da Paraíba, abriu concurso público com 131 vagas para cargos de níveis fundamental incompleto, médio/técnico e superior de escolaridade. As inscrições estão abertas até o dia 29 de janeiro de 2026, conforme o cronograma divulgado.

O maior destaque do certame é para a área da saúde, com três vagas para o cargo de Médico, que oferece salário de R$ 5.313,00 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Igeduc, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, alguns cargos poderão contar com etapas adicionais previstas no edital. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 80,00 para nível fundamental incompleto, R$ 105,00 para nível médio/técnico e R$ 120,00 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende a uma demanda da administração municipal de Serraria para diversas áreas do serviço público, com vagas em setores essenciais. Serraria é um município localizado no interior da Paraíba, com economia baseada principalmente na agricultura, no comércio local e em serviços públicos.

A cidade é conhecida pelo clima interiorano, pelas tradições culturais e pela tranquilidade característica das cidades do interior paraibano.

Resumo do concurso

Inscrições: até 29/01/2026

Vagas: 131

Salário: até R$ 5.313,00

Níveis: fundamental incompleto, médio/técnico e superior

Banca: Instituto Igeduc

Local: Serraria (PB)

Edital: Informações completas no site do Instituto Igeduc

