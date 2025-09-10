CRIME

Homem é preso por estuprar criança de 10 anos no interior da Bahia

Abusos ocorriam desde quando a vítima tinha oito anos

Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 08:10

Polícia Civil Crédito: Ascom / PC

Um homem de 34 anos foi preso no município de Rafael Jambeiro, no centro-norte da Bahia, suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos. A prisão, realizada na segunda-feira (8), foi resultado de uma denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar. De acordo com as investigações, os abusos ocorriam desde quando a vítima tinha oito anos.

Para apurar o caso, os policiais cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pelo Plantão Judiciário, referentes ao crime. Durante a ação, uma espingarda foi encontrada na residência do suspeito, sem registro ou autorização legal. Pela posse irregular da arma, ele também foi autuado em flagrante.

No imóvel, a polícia apreendeu ainda um aparelho celular, considerado de interesse para as investigações. O homem permanece custodiado à disposição da Justiça. A criança passou por atendimento médico e recebe acompanhamento psicossocial, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).