Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso por estuprar criança de 10 anos no interior da Bahia

Abusos ocorriam desde quando a vítima tinha oito anos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 08:10

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Ascom / PC

Um homem de 34 anos foi preso no município de Rafael Jambeiro, no centro-norte da Bahia, suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos. A prisão, realizada na segunda-feira (8), foi resultado de uma denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar. De acordo com as investigações, os abusos ocorriam desde quando a vítima tinha oito anos.

Para apurar o caso, os policiais cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pelo Plantão Judiciário, referentes ao crime. Durante a ação, uma espingarda foi encontrada na residência do suspeito, sem registro ou autorização legal. Pela posse irregular da arma, ele também foi autuado em flagrante.

Leia mais

Imagem - Bahia: acidente na BR-116 deixa um morto e pista interditada

Bahia: acidente na BR-116 deixa um morto e pista interditada

Imagem - Emprego: Salvador tem 160 vagas com salários de até R$ 3,5 mil nesta quarta (10)

Emprego: Salvador tem 160 vagas com salários de até R$ 3,5 mil nesta quarta (10)

Imagem - Adolescente de 13 anos é agredido com socos e puxões de cabelo em escola particular de Feira

Adolescente de 13 anos é agredido com socos e puxões de cabelo em escola particular de Feira

No imóvel, a polícia apreendeu ainda um aparelho celular, considerado de interesse para as investigações. O homem permanece custodiado à disposição da Justiça. A criança passou por atendimento médico e recebe acompanhamento psicossocial, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo o delegado Eudes Gabriel Andrade Aquino, titular da Delegacia Territorial de Rafael Jambeiro, o trabalho investigativo prossegue para verificar a existência de outras possíveis vítimas.

Mais recentes

Imagem - Invasão e violência psicológica: pastor é preso por ameaçar e perseguir ex-companheira na Bahia

Invasão e violência psicológica: pastor é preso por ameaçar e perseguir ex-companheira na Bahia
Imagem - Entenda lei que oferece descontos e perdão para dívidas do IPVA na Bahia

Entenda lei que oferece descontos e perdão para dívidas do IPVA na Bahia
Imagem - Chefe de cartório e filho são sequestrados e agredidos na RMS

Chefe de cartório e filho são sequestrados e agredidos na RMS

MAIS LIDAS

Imagem - Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador
01

Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador

Imagem - Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'
02

Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
03

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais
04

Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais