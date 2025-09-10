Acesse sua conta
Bahia: acidente na BR-116 deixa um morto e pista interditada

Colisão envolveu dois caminhões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 06:47

Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação Crédito: Divulgação

Uma colisão entre dois caminhões deixou um motorista morto e um ferido no km 514, da BR-116, na altura de Santa Terezinha, no centro-norte baiano, na madrugada desta quarta-feira (10).

O acidente ocorreu por volta das 4h45 e, pela manhã, a pista encontra-se parcialmente interditada, com o fluxo de veículos acontecendo pelo acostamento crescente.

Um dos caminhões ficou tombado sobre a pista, enquanto o outro tombou na faixa de domínio.

O motorista que sobreviveu teve ferimentos leves, foi resgatado e encaminhado ao Hospital de Itatim.

