Bahia: acidente na BR-116 deixa um morto e pista interditada

Esther Morais
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 06:47
Uma colisão entre dois caminhões deixou um motorista morto e um ferido no km 514, da BR-116, na altura de Santa Terezinha, no centro-norte baiano, na madrugada desta quarta-feira (10).
O acidente ocorreu por volta das 4h45 e, pela manhã, a pista encontra-se parcialmente interditada, com o fluxo de veículos acontecendo pelo acostamento crescente.
Um dos caminhões ficou tombado sobre a pista, enquanto o outro tombou na faixa de domínio.
O motorista que sobreviveu teve ferimentos leves, foi resgatado e encaminhado ao Hospital de Itatim.