TRÂNSITO

Bahia: acidente na BR-116 deixa um morto e pista interditada

Colisão envolveu dois caminhões

Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 06:47

Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação Crédito: Divulgação

Uma colisão entre dois caminhões deixou um motorista morto e um ferido no km 514, da BR-116, na altura de Santa Terezinha, no centro-norte baiano, na madrugada desta quarta-feira (10).

O acidente ocorreu por volta das 4h45 e, pela manhã, a pista encontra-se parcialmente interditada, com o fluxo de veículos acontecendo pelo acostamento crescente.

Um dos caminhões ficou tombado sobre a pista, enquanto o outro tombou na faixa de domínio.