Bahia cria novos comandos e batalhões da PM; veja onde

Reestruturação busca ampliar o alcance das ações de combate à criminalidade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08:19

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Rafael Rodrigues/SSP-BA

A segurança pública na Bahia ganhou reforço na segunda-feira (8) com a sanção de leis que autorizam a criação de novos comandos regionais, batalhões e companhias independentes da Polícia Militar (PM-BA). A cerimônia de assinatura ocorreu no Centro de Operações e Inteligência, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Com a medida, três comandos regionais passam a funcionar em Jequié, Alagoinhas e Irecê. Já os novos batalhões serão implementados em Nordeste de Amaralina, Itapuã, Feira de Santana, Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães, Jacobina, Valença e Candeias.

Além disso, os municípios de Cafarnaum, Monte Santo, Conceição do Jacuípe, Cachoeira e Xique-Xique ganharão companhias independentes.

Durante a cerimônia, também foram anunciadas promoções de oficiais: 90 tenentes-coronéis, 95 majores e 114 capitães. Segundo o governador Jerônimo Rodrigues, a reestruturação busca ampliar o alcance das ações de combate à criminalidade e descentralizar o comando da PM-BA.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, ressaltou que a mudança vai além da reorganização administrativa. "Já são duas reestruturações desde 2023. Estamos fortalecendo a PM e a Polícia Civil, criando condições para intensificar as operações contra a violência", afirmou.

