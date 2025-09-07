SALVADOR

Jornalista é preso após ultrapassar viatura da PM em alta velocidade

Segundo informações do boletim de ocorrência, Jamerson Oliveira desobedeceu ordens de parada da equipe policial

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 10:04

Jamerson Oliveira Crédito: Reprodução/ Instagram

Após desobedecer a uma ordem de parada dada por policiais militares da Rondesp BTS, o jornalista Jamerson Birindiba Oliveira foi preso na noite desta sexta-feira (5). De acordo com o boletim de ocorrência, ele trafegava pelo bairro do Comércio quando ultrapassou uma viatura da Polícia Militar em alta velocidade.

Os policiais, que realizavam rondas na região do Elevador Lacerda por volta das 23h, relataram que o carro conduzido por Jamerson ultrapassou o veículo da PM em alta velocidade. Sirenes e giroflex foram acionados, mas, segundo a ocorrência, o jornalista ignorou as ordens de parada. “O condutor do veículo desobedeceu a diversas ordens de parada, avançando sinais vermelhos e pondo em risco a segurança de terceiros”, descreve o documento.

O carro foi interceptado na Avenida Jequitaia, nas proximidades do viaduto de acesso à Via Expressa. Ainda conforme o boletim, Jamerson, que estava acompanhado de uma mulher, resistiu à abordagem policial, "alegando ser diretor de um programa de televisão de grande audiência, afirmando ainda que iria representar contra a guarnição".

Em nota, a PM informou que o condutor e sua acompanhante foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado. Jamerson foi liberado após pagamento de fiança.