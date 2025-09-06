Acesse sua conta
Agressor é preso após mulher ligar para PM 'pedindo pizza' no sul da Bahia

Além da ligação para o CICOM, vítimas de violência doméstica podem utilizar também o Disque Denúncia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 18:01

Para sair de uma situação de violência, uma mulher ligou para a Polícia Militar fingindo pedir uma pizza. O caso ocorreu na cidade de Itabuna, região Sul da Bahia, na noite da última sexta-feira (5). 

O pedido foi realizado através do telefone do Centro Integrado de Comunicações  (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o 190.  

Após a solicitação e coleta das informações necessárias, equipes da SSP foram direcionadas para o local informado pela vítima.  O agressor foi preso e apresentado na Delegacia Territorial (DT) de Itabuna.

A secretaria informou que além da ligação para o Cicom (190), as mulheres podem utilizar também o telefone do Disque Denúncia (181)  para casos de violência doméstica.

Veja trechos da ligação em que a vítima pede socorro fingindo pedir uma pizza

Recorrência

Em julho, outro pedido de pizza salvou uma mulher na cidade de Vitória da Conquista, na região Sudoeste da Bahia. Segundo a polícia, a vítima vinha sendo ameaçada e perseguida pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. No momento da ligação, o homem estava por perto, o que impediu a mulher de falar abertamente.

A gravação revela a tensão da situação e a rapidez com que o atendente da central do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) reconhece o pedido de socorro disfarçado e questiona se a mulher está sendo ameaçada.

Com a chegada da equipe policial, o agressor resistiu à prisão e precisou ser contido com balas de borracha. Ele foi levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade.

