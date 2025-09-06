VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Agressor é preso após mulher ligar para PM 'pedindo pizza' no sul da Bahia

Além da ligação para o CICOM, vítimas de violência doméstica podem utilizar também o Disque Denúncia

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 18:01

Veja trechos da chamada Crédito: Reprodução

Para sair de uma situação de violência, uma mulher ligou para a Polícia Militar fingindo pedir uma pizza. O caso ocorreu na cidade de Itabuna, região Sul da Bahia, na noite da última sexta-feira (5).

O pedido foi realizado através do telefone do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o 190.

Após a solicitação e coleta das informações necessárias, equipes da SSP foram direcionadas para o local informado pela vítima. O agressor foi preso e apresentado na Delegacia Territorial (DT) de Itabuna.

A secretaria informou que além da ligação para o Cicom (190), as mulheres podem utilizar também o telefone do Disque Denúncia (181) para casos de violência doméstica.

Recorrência

Em julho, outro pedido de pizza salvou uma mulher na cidade de Vitória da Conquista, na região Sudoeste da Bahia. Segundo a polícia, a vítima vinha sendo ameaçada e perseguida pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. No momento da ligação, o homem estava por perto, o que impediu a mulher de falar abertamente.

A gravação revela a tensão da situação e a rapidez com que o atendente da central do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) reconhece o pedido de socorro disfarçado e questiona se a mulher está sendo ameaçada.