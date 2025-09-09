CRIME

Mulher é presa por vender atestados falsos de até R$ 50 na Bahia

Venda era realizada por aplicativos de mensagem

Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:47

Venda de atestados médicos falsos é desarticulada em Itapetinga Crédito: Divulgação

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante, nesta segunda-feira (8), por suspeita de falsificar e vender atestados médicos em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. O namorado dela, de 25 anos, também foi indiciado por participação no esquema criminoso.

A investigação teve início após os proprietários de uma clínica particular procurarem a Delegacia Territorial de Itapetinga para denunciar a funcionária, que havia apresentado um atestado adulterado para justificar uma falta ao trabalho.

O flagrante ocorreu de forma inusitada: enquanto uma das vítimas prestava depoimento, monitorou as câmeras da clínica pelo celular e flagrou a funcionária reproduzindo novos atestados falsos em tempo real. Policiais civis foram até o local e surpreenderam a suspeita em plena atividade criminosa. Na bolsa dela, foram encontrados diversos atestados já prontos, com timbres e assinaturas falsificadas de médicos de duas unidades de saúde.

Durante os depoimentos, a mulher confessou ser responsável pela produção dos documentos, enquanto o namorado intermediava as vendas, realizadas por aplicativos de mensagens, com pagamentos depositados em sua conta. Os atestados eram comercializados por valores entre R$ 30 e R$ 50. Imagens das câmeras de segurança também registraram o comparsa indo até a clínica para receber papéis da suspeita, além de outras pessoas, com fardas de outras empresas, entrando rapidamente no estabelecimento para a mesma prática.