CRIME

Funcionário de UPA é preso por venda ilegal de atestados médicos

Suspeito tentou despistar a polícia rasgando dois atestados falsos que pretendia entregar em um supermercado

Tharsila Prates

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 21:10

Funcionário de UPA alvo de investigação por por venda ilegal de atestados tentou rasgá-los para despistar a polícia goiana Crédito: Divulgação/ Polícia Civil de Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 7ª Delegacia Distrital de Polícia de Aparecida de Goiânia, prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (14), um servidor público suspeito de comercializar atestados médicos de forma ilegal na UPA Flamboyant.

As investigações tiveram início no dia 8 de agosto, após denúncia anônima recebida pelo Centro de Comando Operacional (CCO), informando que um funcionário administrativo da unidade estaria vendendo atestados médicos no local de trabalho.

A equipe de inteligência confirmou o vínculo funcional e sua atuação na recepção da UPA, repassando as informações à Polícia Civil para apuração.

Na manhã dessa quinta (14), informações indicaram que o investigado entregaria dois atestados em um supermercado, em Aparecida de Goiânia. A equipe da Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia, que apoiou a operação, permaneceu na UPA, e a equipe da Polícia Civil, no supermercado. O funcionário foi visto saindo da unidade às 10h58 e se dirigindo ao local, mas, ao perceber a presença policial, mudou de rota.

Durante acompanhamento, o suspeito foi flagrado cortando e descartando atestados nas proximidades da UPA.

Na abordagem, fragmentos dos documentos foram encontrados com o servidor. Com autorização da coordenação da recepção, foi realizada busca em um armário, onde foi localizado um bloco de atestados médicos em branco. Os carimbos utilizados pertenciam a dois médicos que negaram ter emitido ou autorizado o uso de seus dados.