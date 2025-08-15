Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Funcionário de UPA é preso por venda ilegal de atestados médicos

Suspeito tentou despistar a polícia rasgando dois atestados falsos que pretendia entregar em um supermercado

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 21:10

Polícia Civil de Goiás prende funcionário de UPA por venda ilegal de atestados médicos, em Aparecida de Goiânia
Funcionário de UPA alvo de investigação por por venda ilegal de atestados tentou rasgá-los para despistar a polícia goiana Crédito: Divulgação/ Polícia Civil de Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 7ª Delegacia Distrital de Polícia de Aparecida de Goiânia, prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (14), um servidor público suspeito de comercializar atestados médicos de forma ilegal na UPA Flamboyant.

As investigações tiveram início no dia 8 de agosto, após denúncia anônima recebida pelo Centro de Comando Operacional (CCO), informando que um funcionário administrativo da unidade estaria vendendo atestados médicos no local de trabalho.

A equipe de inteligência confirmou o vínculo funcional e sua atuação na recepção da UPA, repassando as informações à Polícia Civil para apuração.

Na manhã dessa quinta (14), informações indicaram que o investigado entregaria dois atestados em um supermercado, em Aparecida de Goiânia. A equipe da Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia, que apoiou a operação, permaneceu na UPA, e a equipe da Polícia Civil, no supermercado. O funcionário foi visto saindo da unidade às 10h58 e se dirigindo ao local, mas, ao perceber a presença policial, mudou de rota.

Durante acompanhamento, o suspeito foi flagrado cortando e descartando atestados nas proximidades da UPA.

Na abordagem, fragmentos dos documentos foram encontrados com o servidor. Com autorização da coordenação da recepção, foi realizada busca em um armário, onde foi localizado um bloco de atestados médicos em branco. Os carimbos utilizados pertenciam a dois médicos que negaram ter emitido ou autorizado o uso de seus dados.

Diante das evidências, o funcionário foi autuado em flagrante pelo crime de falsidade ideológica e conduzido à sede da 7ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Mais recentes

Imagem - Adolescente é encontrada morta com frasco de desodorante nas mãos

Adolescente é encontrada morta com frasco de desodorante nas mãos
Imagem - Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop deixam a cadeia após pagar fiança milionária

Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop deixam a cadeia após pagar fiança milionária
Imagem - Oito celulares, Land Rover e silêncio: polícia detalha prisão de Hytalo Santos e do marido

Oito celulares, Land Rover e silêncio: polícia detalha prisão de Hytalo Santos e do marido

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil
01

Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil

Imagem - É hoje! Veja quais signos terão mudanças importantes em 15 de agosto
02

É hoje! Veja quais signos terão mudanças importantes em 15 de agosto

Imagem - 'Diaba Loira' publicou vídeo com fuzil momentos antes de morrer em confronto com o CV
03

'Diaba Loira' publicou vídeo com fuzil momentos antes de morrer em confronto com o CV

Imagem - Chega de morango do amor! Aprenda a fazer 'bala mineira', o novo doce que virou febre na internet
04

Chega de morango do amor! Aprenda a fazer 'bala mineira', o novo doce que virou febre na internet