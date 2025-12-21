ACIDENTE

Corpo de pesquisadora de 21 anos que caiu em rio enquanto coletava amostra de água é encontrado

Corpo só foi localizado 70 horas depois da queda

21 de dezembro de 2025

Pesquisadora da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Roberta dos Reis Costantin, 21 anos, morreu após cair em um rio em Dona Francisca (RS). Ela era técnica em química e servidora pública concursada na Fepam. Ela fazia a coleta de amostras de água para pesquisas quando o acidente aconteceu. A suspeita é de que ela se desequilibrou e acabou afundando. O foi velado na noite de sábado (20), em Caxias do Sul. O sepultamento aconteceu às 12h deste domingo (21), no Cemitério Parque. As informações são do G1 RS.

As buscas por Roberta começaram nessa terça-feira (17) e duraram mais de 70 horas. A empresa responsável pela geração de energia na usina de Dona Francisca chegou a reduzir a vazão do rio para facilitar. Antes do corpo ser localizado, no interior da cidade de Agudo, foram encontrados objetos de trabalho que ela usava quando caiu no rio.

Pescadores identificaram uma vítima na água e acionaram os bombeiros. O corpo estava no Remanso das Taquareiras, distante cerca de 2,7 quilômetros do ponto onde Roberta foi vista pela última vez. De acordo com o capitão Hortencio Costa Machado Junior, do Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que a pesquisadora vestia uma roupa pantaneira (espécie de uniforme impermeável e com tecido resistente) e estava em uma rampa no porto enquanto fazia a coleta de amostras do Rio Jacuí.

A vestimenta pode ter contribuído para que Roberta não conseguisse voltar à superfície. Um colega teria presenciado, mas não conseguiu resgatá-la devido à correnteza do rio. A pesquisa para a qual Roberta fazia a coleta integra o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Naturais (Qualiágua), que acompanha as condições das águas naturais no estado. O procedimento ocorre de três em três meses para avaliar variações ao longo do tempo.