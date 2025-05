VACILO

Fã da Lady Gaga é demitida por justa causa após usar atestado médico para curtir show

Ela mesma se expôs nas redes sociais

O caso veio a público quando a jovem publicou no X (antigo Twitter) um print do documento de demissão. No texto, a empresa detalha o motivo do desligamento: a funcionária teria apresentado um atestado de dois dias e, no entanto, foi vista curtindo o show da cantora no último dia 3 de maio, no Rio de Janeiro.>