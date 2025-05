MUSA POP

Quanto Lady Gaga recebeu para cantar no Rio de Janeiro?

Cantora recebeu uma fortuna para se apresentar

Se em 2024 Madonna fez história com um show bancado a quatro mãos entre o governo do Rio e a prefeitura, desembolsando juntos R$ 20 milhões, o que veio depois foi ainda mais ousado. A fórmula deu certo, e o poder público resolveu apostar alto.>

Na esteira do sucesso da Rainha do Pop, o Rio viu a chegada triunfal de Lady Gaga, com um investimento público que saltou para R$ 30 milhões. O espetáculo deste ano também atraiu mais patrocinadores, turbinando a conta final do evento: R$ 92 milhões, segundo projeções. O valor do cachê da estrela, guardado a sete chaves, é estimado em cifras que ultrapassam US$ 1 milhão, o equivalente a mais de R$ 5,6 milhões na conversão atual.>