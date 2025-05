'EU SONHO'

Carolina Dieckmann revela motivo inusitado pelo qual toparia ficar careca de novo

Atriz é lembrada até hoje por cena em que sua personagem raspa o cabelo em Laços de Família (2000)

Em entrevista ao Papo de Segunda, do GNT, a intérprete de Leila em Vale Tudo contou o motivo tem relação com o fato de ela odiar ficar sentada por horas com cabeleireiros e maquiadores se arrumando para as gravações. >