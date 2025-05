FURTO

'Levaram meu único bem': Ex-galã de Malhação tem carrinho de bebidas furtado após show de Lady Gaga

Ator desabafou nas redes após ter veículo essencial para seu trabalho roubado em Botafogo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de maio de 2025 às 10:53

'Levaram meu único bem': Ex-galã de Malhação tem carrinho de bebidas furtado após show de Lady Gaga Crédito: Redes sociais

O ator Daniel Erthal, conhecido por papéis marcantes em novelas como Malhação, está enfrentando um momento delicado. Após trabalhar como ambulante no show de Lady Gaga, realizado no último sábado (03) em Copacabana, Zona Sul do Rio, ele teve seu carrinho de bebidas furtado na manhã desta segunda-feira (05), em Botafogo. >

Desolado, Daniel contou que havia reformado recentemente o veículo, feito de madeira nobre e essencial para seu negócio. "Era pesado, feito de mogno. Meu único bem. Estava estacionado na rua porque estou sem garagem há duas semanas. Hoje de manhã recebi a notícia do furto", contou ele em entrevista.>

Imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento do crime. Um homem jovem, com cerca de 1,70m, aparece verificando o carrinho antes de levá-lo embora. O vídeo foi registrado por uma mecânica próxima à Universidade Veiga de Almeida, em Botafogo, e será usado por Erthal para registrar o caso na 10ª Delegacia de Polícia da região.>

Nas redes sociais, o ator se emocionou: "É uma extensão do meu bar, parte do meu plano de vida. Estava começando a levantar meu negócio, com a ajuda das pessoas que me acompanham. E me deparo com isso. Um golpe muito duro'.>

Ainda durante o desabafo, ele criticou a falta de segurança no Rio e a indiferença de quem viu o furto acontecer: "As pessoas sabem que esse carrinho é meu. Estava sempre ali. Ninguém fez nada. Estou muito decepcionado, mas não vou desistir".>

Carrinho de bebidas de Daniel Erthal sendo levado Crédito: Reprodução

No sábado, Erthal trabalhou nas imediações do show de Lady Gaga. Ele e outros ambulantes foram impedidos de acessar o perímetro principal do evento, por questões de segurança, e precisaram atuar nas áreas externas.>