TRAGÉDIA NO SERTÃO

Cantor da banda Desejo de Menina se envolve em grave acidente com uma morte e 6 feridos

Com o impacto, o veículo capotou e diversos ocupantes foram arremessados

Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2025 às 15:13

O cantor Lenno Ferreira, vocalista da banda Desejo de Menina Crédito: Reprodução

Um acidente grave envolvendo o cantor Lenno Ferreira, vocalista da banda Desejo de Menina, e uma van de transporte intermunicipal deixou uma mulher morta e ao menos sete pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (5), na BR-428, no Sertão de Pernambuco. >

O acidente ocorreu por volta das 8h, quando a Range Rover conduzida pelo artista colidiu na traseira de uma van que transportava 15 passageiros no trecho entre Petrolina e Parnamirim. Com o impacto, o veículo capotou e diversos ocupantes foram arremessados para fora. A SUV saiu da pista e caiu em uma ribanceira.>

Identificada como Thiara Freire, a bancária de Santa Maria da Boa Vista não resistiu aos ferimentos e morreu. Funcionária do Banco do Brasil, ela era conhecida e querida na cidade, o que gerou forte comoção local e manifestações de luto nas redes sociais. Os feridos foram levados para hospitais em Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande.>

Em nota enviada à imprensa, o cantor se manifestou: “Apesar do susto e da gravidade do episódio, estou bem e já em contato com familiares.”>

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para prestar socorro e controlar a situação. Lenno Ferreira sofreu apenas escoriações e foi liberado após atendimento médico.>

Segundo a PRF, o cantor se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado no local. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as causas do acidente e eventuais responsabilidades criminais.>

Em novo comunicado, o artista declarou:“Estamos colaborando com as autoridades e nos solidarizando com as vítimas e familiares.”>