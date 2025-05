SAÚDE

Equipe de Preta Gil se manifesta após cantora ser internada novamente em São Paulo

Desde o diagnóstico de câncer no intestino, em 2023, Preta Gil tem compartilhado com transparência as etapas de seu tratamento

Fernanda Varela

Publicado em 5 de maio de 2025 às 14:29

Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Preta Gil voltou a ser internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste domingo (4), para a realização de exames de rotina. A informação foi confirmada pela equipe da artista, que frisou que o procedimento faz parte do acompanhamento médico regular ao qual ela vem sendo submetida.>

A internação repercutiu após a própria Preta publicar uma foto ao lado das atrizes Carolina Dieckmann, Malu Barbosa e Mari Lobo. “Minhas meninas”, escreveu a artista na legenda do registro, que foi recebido com carinho pelos seguidores.>

A movimentação acontece poucos dias após a cantora ter recebido alta hospitalar. No último fim de semana, Preta emocionou fãs ao mostrar momentos da celebração de Páscoa ao lado da família. Em uma série de fotos postadas no Instagram, ela aparece ao lado da mãe, Sandra Gadelha, e da neta Sol de Maria, de 9 anos. “Renascimento. A Páscoa nunca teve um significado tão forte pra mim!!!!”, escreveu, incluindo a hashtag #pretacura.>

Nos comentários, mensagens de apoio e afeto reforçaram o vínculo do público com a trajetória da artista. “Já está curada, em nome de Jesus”, escreveu uma seguidora. “Pretinha, tão linda! Te amamos! Sua força é uma coisa incrível!”, comentou outra.>