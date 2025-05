AMOR NO AR

Quem é o bilionário que conquistou Lady Gaga? Cantora se declara diante de multidão em Copacabana

Cantora se emociona ao homenagear Michael Polansky, o empresário que conquistou seu coração e inspirou seu novo álbum

Formado em Matemática Aplicada e Ciência da Computação pela Universidade de Harvard, onde estudou na mesma época de Mark Zuckerberg, Polansky (46), é CEO de uma empresa ligada à tecnologia e atua ao lado de Sean Parker, cofundador do Napster e ex-presidente do Facebook. Foi Parker quem apresentou Polansky a Gaga, no fim de 2019.>

O casal confirmou o romance em fevereiro de 2020, pouco após serem vistos juntos em público. Desde então, Gaga e Polansky se tornaram inseparáveis, ele esteve com ela em momentos-chave da carreira, como o show no Coachella, onde trocaram carinhos à distância durante a performance, e em ações filantrópicas importantes, como o "One World: Together at Home", evento global idealizado por Gaga durante a pandemia.>

O incentivo foi além das palavras: Polansky colaborou como coautor de sete faixas do novo álbum, incluindo "Vanish into you", "How bad do u want me" e "The beast". Segundo ele, o desejo era ver Gaga feliz novamente no palco. "Na turnê de 'Chromatica', eu vi uma chama acesa nela. Quis manter essa chama viva e ajudá-la a fazer o tipo de música que a deixa radiante.">