'FAKE MONSTER'

Lady Gaga só soube de ameaça de bomba após show histórico no Rio pela imprensa, diz equipe

Polícia investiga plano de atentado com explosivos durante apresentação que reuniu mais de 2 milhões em Copacabana

A equipe de Lady Gaga revelou que não foi avisada previamente sobre a ameaça de atentado durante o show histórico da cantora na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que ocorreu no sábado (03). A informação sobre o plano criminoso só chegou aos representantes da artista no domingo (04), por meio da cobertura da imprensa brasileira. >

A operação que desarticulou a tentativa de atentado foi batizada de Fake Monster, referência ao apelido carinhoso dado aos fãs da artista, os "Little Monsters". Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o plano era executado por um grupo que articulava ataques com explosivos improvisados, como coquetéis molotov, e promovia discursos de ódio contra crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+.>

O jovem confessou ter publicado mensagens com teor de ódio na internet, mas negou participação direta na elaboração do atentado. A polícia ainda prendeu um homem apontado como líder do grupo no Rio Grande do Sul, que portava uma arma de fogo no momento da abordagem. Mandados também foram cumpridos em cidades como Cotia e Vargem Grande Paulista, com apoio do Ministério da Justiça.>