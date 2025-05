PERIGO

Homem é preso por planejar ataque com bomba no show de Lady Gaga

Ação foi interceptada pela polícia

Um homem foi preso por suspeita de liderar um grupo que planejava realizar ataques coms bomba no show da Lady Gaga, em Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de sábado (3). As informações são do g1 Rio. >

Na operação, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra nove alvos nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias e Macaé, no Rio; Cotia, São Vicente e Vargem Grande Paulista, em São Paulo; São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul; e Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. >