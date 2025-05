ENTENDA

Playback em show de Lady Gaga no Rio divide opiniões na web

Público questiona se cantora cantou ao vivo em todos os momentos; apresentação começou marcada por espetáculo visual

Aclamada por seu talento vocal e performances ao vivo, Lady Gaga dividiu opiniões por, supostamente, recorrer ao playback no início do megashow gratuito realizado na noite deste sábado (3/5), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Usuários do X (antigo Twitter) começaram a questionar se a artista estava realmente cantando ao vivo. Enquanto alguns cravaram o uso do recurso pela diva pop no início do show, outros defendem que Gaga lançou mão do playback apenas como base.>