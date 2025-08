RIO DE JANEIRO

Garota de programa é presa acusada de matar lutador

Mulher trans nega o crime

Uma garota de programa foi presa acusada de matar o lutador de artes marciais Allan Liberato de Oliveira, na cidade do Rio de Janeiro.

Allan foi morto no mês de junho, no bairro de São Cristóvão. Esfaqueado, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não sobreviveu.

Segundo a investigação, Allan foi atacado por Shirlei dos Santos, uma mulher trans de 46 anos, em um local que tem muitos pontos de prostituição. Ele foi esfaqueado na região do pescoço.

Lutador foi morto no Rio

Na última segunda (4), eles a encontraram na mesma região do crime. No mesmo dia, Shirlei foi localizada e presa. Ela, que negou participação no crime, vai responder pelo crime de homicídio qualificado.