'EXILADO'

Eduardo Bolsonaro diz que vai continuar nos EUA por mais sanções ao Brasil

"Se eu retornar, sei que vou ser preso", disse o deputado federal

Estadão

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 12:55

Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que seguirá nos Estados Unidos em busca de mais sanções ao Brasil pelo governo do presidente Donald Trump. >

Em entrevista ao jornal O Globo nesta quarta-feira, 6, o filho "03" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que há a possibilidade de passar "décadas" em autoexílio nos Estados Unidos.>

"Se eu retornar, sei que vou ser preso", disse o deputado federal, investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de coação no processo em que seu pai é réu por tentativa de golpe de Estado.>

As tarifas de 50% impostas a produtos brasileiros pelos EUA entrou em vigor nesta quarta-feira, 6. Questionado sobre o impacto negativo bilionário às exportações do País, Eduardo culpou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e insistiu na aprovação de uma "anistia ampla, geral e irrestrita" aos réus pelo 8 de Janeiro e pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.>

"Isso colocaria o Brasil numa boa condição na mesa de negociações junto ao governo dos EUA", disse Eduardo Bolsonaro.>

O deputado federal afirmou que "leva um pouco" do impacto econômico das tarifas aos seus interlocutores na Casa Branca, mas não pretende interceder ao presidente americano.>

"Não me sinto na posição de desautorizar o Trump. Entendo que ele é muito mais qualificado do que eu para escolher quais armas utilizar nessa briga, até porque tem uma carreira de muito êxito empresarial, é um excelente negociador", afirmou o filho "03" de Bolsonaro.>

Eduardo minimizou os efeitos das tarifas sobre produtos do agronegócio. "Até agora nenhum fazendeiro ou produtor agrícola me ligou para dizer que eu deveria parar com as minhas ações", disse o deputado.>

Um levantamento exclusivo do Estadão/Broadcast mostrou que 82% do volume de exportações do agronegócio serão prejudicadas com o tarifaço de Trump, pois ficaram de fora da lista de exceções à taxa adicional.>

Sanções a Motta e Alcolumbre>

Sem especificar a situação jurídica com a qual permanece em solo americano, Eduardo declarou que tem condições de permanecer nos Estados Unidos "durante um bom tempo". O deputado federal chegou a afirmar à Coluna do Estadão que "abriria mão" do mandato na Câmara. Ao Globo, Eduardo disse que oficiará o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em uma tentativa de manter o cargo na Casa.>

O deputado federal manifestou apoio à mudança no Regimento da Casa proposta pelo deputado Evair de Melo (PP-ES) que possibilitaria o exercício do mandato à distância.>

Eduardo também voltou a afirmar que, caso Motta ou Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado, não pautem a anistia "ampla, geral e irrestrita" e o impeachment de Moraes, podem "entrar no radar" das sanções dos Estados Unidos. O parlamentar já havia falado sobre a possibilidade de sanções aos presidentes das Casas em entrevista ao portal Metrópoles nesta terça-feira, 5.>

"Uma vez que não é pautado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado, uma vez que o presidente da Câmara não pauta uma anistia, eles estão entrando no radar das autoridades americanas. As pessoas que estão em posição de poder têm responsabilidades e estão sendo observadas pelas autoridades americanas. Todos eles estão no radar", disse.>

O parlamentar afirmou que vai à Casa Branca "quase toda semana" e que mantém contato frequente com os parlamentares María Elvira Salazar, Richard McCormick e Chris Smith, além do ex-estrategista de Trump Steve Bannon.>