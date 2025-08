CRIME BRUTAL

Veja como ficou a mão de ex-jogador após agredir mulher com 61 socos

Indiciado por tentativa de feminicídio, Igor afirmou, por meio de sua defesa, que foi agredido após ser transferido para a cadeia

Enquanto circula nas redes sociais uma foto que mostra lesões nas costas, nuca e cabeça de Igor Eduardo Cabral, também viralizou a imagem da mão do ex-jogador de basquete de 29 anos (foto em destaque), registrada pouco depois de ele agredir a ex no elevador de um prédio em Natal (RN).>