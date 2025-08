BRUTALIDADE

Ex-jogador que espancou namorada com 61 socos pede cela individual com medo de ser agredido

Igor Cabral, de 29 anos, está dividindo um espaço com outros seis presos

Monique Lobo

Publicado em 31 de julho de 2025 às 20:29

Igor foi preso em flagrante Crédito: Reprodução/CNN

O ex-jogador de basquete Igor Cabral, de 29 anos, que espancou a namorada com 61 socos, pediu à Justiça do Rio Grande do Norte para ficar em uma cela individual na prisão por medo de ser agredido por outros presos. A solicitação foi feita na quarta-feira (30). >

A Secretaria de Administração Penitenciaria do Rio Grande do Norte informou o pedido não será atendido por falta de estrutura. >

Ex-jogador de basquete Igor Cabral é suspeito de agredir a namorada 1 de 6

“Hoje, Igor está em uma unidade de triagem, onde todos os presos ficam inicialmente para que possam conhecer as regras do sistema penal e também para que nós possamos conhecê-los. Ele está dividindo uma cela com outros seis presos. Temos 48 horas para responder, mas vamos informar à defesa de que não será possível colocá-lo numa cela individual, porque não temos uma cela só para isso”, informou a pasta, em nota enviada a Veja. >

Ainda segundo a secretaria, após deixar a unidade de triagem, Igor será encaminhado a um presídio e também não ficará em cela separada. >

Crime brutal>

As agressões desferidas pelo ex-jogador aconteceram no elevador de um condomínio na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A cena foi filmada pela câmera de segurança do local. >

Nas imagens, os dois aparecem discutindo e, quando a porta fecha, Igor começa a esmurrar a namorada. Foram dezenas de socos. A vítima ficou desacordada e com o rosto deformado e ensanguentado.>

Um funcionário do condomínio viu o ataque pelas câmeras e chamou a Polícia Militar (PM). Assim que o elevador chegou ao térreo, moradores ajudaram a deter o suspeito até que agentes da PM o prenderam em flagrante.>