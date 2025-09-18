Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova classificação: saiba se sua pressão agora é pré-hipertensão

Valores considerados normais passaram a ser entendidos como motivo de preocupação

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:49

A hipertensão pode ser mais perigosa do que você pensa
Aferição da pressão Crédito: Freepik

Em um documento divulgado na última quarta-feira (17), sociedades médicas passaram a enquadrar a pressão arterial entre os valores 12 por 8 e 13,9 por 8,9 como pré-hipertensão. A medida visa dar mais atenção médica para os casos em que a pressão está alta. 

Segundo informações do G1, até então, os valores eram considerados altos, mas ainda dentro da normalidade. Agora, eles passam a ser considerados como valores de pré-hipertensão e exigem maior atenção.

Leia mais

Imagem - Depressão funcional: saiba como identificar e tratar

Depressão funcional: saiba como identificar e tratar

Imagem - Medir pressão arterial com postura errada pode alterar resultado; veja como fazer

Medir pressão arterial com postura errada pode alterar resultado; veja como fazer

Imagem - Suco poderoso combate pressão alta e ainda protege a pele; saiba por que vale a pena estocar

Suco poderoso combate pressão alta e ainda protege a pele; saiba por que vale a pena estocar

O documento foi construído em conjunto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) e apresentado no 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia.

Com a mudança, paciente com a pressão de 12 por 8 e 13,9 por 8,9 passam a receber a recomendação de mudanças no estilo de vida para prevenir a evolução e instalação completa na hipertensão.

Idosos precisam medir pressão arterial

Idosos precisam medir pressão arterial por Shutterstock
Idosos precisam medir pressão arterial por Shutterstock
Idosos precisam medir pressão arterial por Shutterstock
Idosos precisam medir pressão arterial por Shutterstock
1 de 4
Idosos precisam medir pressão arterial por Shutterstock

As medidas normalmente incluem: perda de peso, redução de sal, aumento do consumo de potássio, dieta DASH (rica em potássio, cálcio, magnésio e fibras) e realização de atividades físicas de modo regular.

Mais recentes

Imagem - Pai de homem que deu 61 socos em namorada ameaça vereadora

Pai de homem que deu 61 socos em namorada ameaça vereadora
Imagem - Advogado se nega a assinar termo para dizer a verdade em depoimento

Advogado se nega a assinar termo para dizer a verdade em depoimento
Imagem - Motorista de aplicativo é agredido e ameaçado por passageiro com facão

Motorista de aplicativo é agredido e ameaçado por passageiro com facão

MAIS LIDAS

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
01

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Imagem - BYD e metalúrgicos fecham acordo para reajuste de salários em Camaçari; veja valores
02

BYD e metalúrgicos fecham acordo para reajuste de salários em Camaçari; veja valores

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
03

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato
04

Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato