SAÚDE

Nova classificação: saiba se sua pressão agora é pré-hipertensão

Valores considerados normais passaram a ser entendidos como motivo de preocupação

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:49

Aferição da pressão Crédito: Freepik

Em um documento divulgado na última quarta-feira (17), sociedades médicas passaram a enquadrar a pressão arterial entre os valores 12 por 8 e 13,9 por 8,9 como pré-hipertensão. A medida visa dar mais atenção médica para os casos em que a pressão está alta.

Segundo informações do G1, até então, os valores eram considerados altos, mas ainda dentro da normalidade. Agora, eles passam a ser considerados como valores de pré-hipertensão e exigem maior atenção.

O documento foi construído em conjunto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) e apresentado no 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia.

Com a mudança, paciente com a pressão de 12 por 8 e 13,9 por 8,9 passam a receber a recomendação de mudanças no estilo de vida para prevenir a evolução e instalação completa na hipertensão.

Idosos precisam medir pressão arterial 1 de 4