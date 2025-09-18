Nova classificação: saiba se sua pressão agora é pré-hipertensão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:49
Em um documento divulgado na última quarta-feira (17), sociedades médicas passaram a enquadrar a pressão arterial entre os valores 12 por 8 e 13,9 por 8,9 como pré-hipertensão. A medida visa dar mais atenção médica para os casos em que a pressão está alta.
Segundo informações do G1, até então, os valores eram considerados altos, mas ainda dentro da normalidade. Agora, eles passam a ser considerados como valores de pré-hipertensão e exigem maior atenção.
O documento foi construído em conjunto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) e apresentado no 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia.
Com a mudança, paciente com a pressão de 12 por 8 e 13,9 por 8,9 passam a receber a recomendação de mudanças no estilo de vida para prevenir a evolução e instalação completa na hipertensão.
Idosos precisam medir pressão arterial
As medidas normalmente incluem: perda de peso, redução de sal, aumento do consumo de potássio, dieta DASH (rica em potássio, cálcio, magnésio e fibras) e realização de atividades físicas de modo regular.