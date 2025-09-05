FRUTA SECRETA

Suco poderoso combate pressão alta e ainda protege a pele; saiba por que vale a pena estocar

A arônia, uma fruta pouco conhecida, tem um poder antioxidante capaz de transformar sua saúde.

Agência Correio

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 05:30

Esse suco possui quantidades imensas de antioxidantes Crédito: Imagem: Amari2004/Wikimedia Commons

Muitas pessoas buscam alimentos que possam contribuir para uma vida mais longa e saudável. Nesse contexto, um suco de uma fruta pouco comum no Brasil se destaca por seus poderosos efeitos na saúde, superando até mesmo alguns tratamentos convencionais.

Conhecida como "ouro negro", a arônia é a estrela dessa bebida, oferecendo uma combinação única de nutrientes que previnem o câncer, controlam a pressão arterial e protegem a pele.

Arônia 1 de 11

A arônia e seus compostos

A arônia é um arbusto nativo da América do Norte que se adapta bem a diferentes ambientes, com pouca manutenção e vida longa. Seus frutos são ricos em antioxidantes, especialmente as proantocianidinas e os flavonoides, que são responsáveis pela cor escura da fruta.

Além disso, a arônia é uma excelente fonte de vitaminas C, E e do complexo B, bem como de minerais essenciais como cálcio, magnésio, ferro, fósforo, sódio, zinco e potássio.

Impacto na saúde comprovado por estudos

O consumo regular do suco de arônia pode trazer benefícios significativos para a saúde. Seus antioxidantes combatem os radicais livres, que danificam o DNA das células e são associados ao desenvolvimento de doenças graves, como o câncer. A bebida também é eficaz na prevenção e no controle de doenças cardiovasculares, incluindo a pressão alta.

Um estudo publicado na Food Science and Technology demonstrou que o suco de arônia é eficiente na regulação glicêmica, enquanto outra pesquisa, da Food Bioscience, mostrou que o consumo diário da fruta reduz os níveis de colesterol no sangue. Apenas 100 ml por dia são suficientes para colher todos esses benefícios.

Prepare seu próprio suco

Apesar de seus poderes, a arônia pode ser bastante azeda e massuda se consumida in natura. Para preparar um suco saboroso e refrescante, você precisará de 2 kg de aronia, 1 kg de açúcar, cerca de 1 litro de água e o suco de 1 limão.