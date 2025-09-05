Suco poderoso combate pressão alta e ainda protege a pele; saiba por que vale a pena estocar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 05:30
Muitas pessoas buscam alimentos que possam contribuir para uma vida mais longa e saudável. Nesse contexto, um suco de uma fruta pouco comum no Brasil se destaca por seus poderosos efeitos na saúde, superando até mesmo alguns tratamentos convencionais.
Conhecida como "ouro negro", a arônia é a estrela dessa bebida, oferecendo uma combinação única de nutrientes que previnem o câncer, controlam a pressão arterial e protegem a pele.
Arônia
A arônia é um arbusto nativo da América do Norte que se adapta bem a diferentes ambientes, com pouca manutenção e vida longa. Seus frutos são ricos em antioxidantes, especialmente as proantocianidinas e os flavonoides, que são responsáveis pela cor escura da fruta.
Além disso, a arônia é uma excelente fonte de vitaminas C, E e do complexo B, bem como de minerais essenciais como cálcio, magnésio, ferro, fósforo, sódio, zinco e potássio.
O consumo regular do suco de arônia pode trazer benefícios significativos para a saúde. Seus antioxidantes combatem os radicais livres, que danificam o DNA das células e são associados ao desenvolvimento de doenças graves, como o câncer. A bebida também é eficaz na prevenção e no controle de doenças cardiovasculares, incluindo a pressão alta.
Um estudo publicado na Food Science and Technology demonstrou que o suco de arônia é eficiente na regulação glicêmica, enquanto outra pesquisa, da Food Bioscience, mostrou que o consumo diário da fruta reduz os níveis de colesterol no sangue. Apenas 100 ml por dia são suficientes para colher todos esses benefícios.
Apesar de seus poderes, a arônia pode ser bastante azeda e massuda se consumida in natura. Para preparar um suco saboroso e refrescante, você precisará de 2 kg de aronia, 1 kg de açúcar, cerca de 1 litro de água e o suco de 1 limão.
O limão adiciona uma acidez que equilibra o sabor dos fortes flavonoides da arônia, e o açúcar torna a bebida mais agradável, especialmente para crianças. Com essa receita simples, é possível desfrutar dos incríveis benefícios do suco de arônia e promover uma saúde de ferro.