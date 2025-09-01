MOBILIDADE

A 4ª luz do semáforo: o que significa e como ela vai mudar o trânsito?

Uma nova cor no semáforo promete revolucionar a interação no trânsito

Agência Correio

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 05:35

Saiba como a luz branca pode tornar suas viagens urbanas mais seguras. Crédito: Imagem gerada por IA

Os semáforos são alicerces para a organização e a segurança do trânsito, especialmente nas grandes metrópoles. Contudo, a rápida evolução da tecnologia dos veículos autônomos cria a demanda por uma adaptação desses dispositivos fundamentais.

Uma proposta inovadora, originada de pesquisas na Universidade do Estado da Carolina do Norte, nos EUA, sugere a adição de uma quarta luz: a branca. Esta nova cor tem um propósito crucial: comunicar aos motoristas humanos as intenções dos carros autônomos.

Essencialmente, essa mudança visa harmonizar a convivência entre a condução humana e a inteligência artificial nas ruas. Desse modo, a segurança e a fluidez do trânsito podem ser significativamente aprimoradas para todos os usuários.

Semáforos adaptados à nova era

A ideia central é que, quando um número suficiente de veículos autônomos se aproximar de um cruzamento, eles estabelecerão uma comunicação avançada. Eles se conectarão entre si e com o sistema do semáforo para "coordenar seus movimentos, visando otimizar o fluxo do tráfego".

Nessa dinâmica, a luz branca entra em ação, servindo como um indicador claro para os motoristas humanos. Ela os instrui a "simplesmente seguir o que o veículo à sua frente fizer", simplificando a tomada de decisão em um cenário complexo e inovador.

Siga o fluxo: o comando da luz branca

A aplicação é bastante direta. Se o carro autônomo que você segue parar no cruzamento, você também deve parar. Similarmente, se ele cruzar a interseção, você é orientado a passar. Esta "fase branca" oferece uma orientação intuitiva, diminuindo a incerteza.

Em consequência, o trânsito se torna mais eficiente, os congestionamentos diminuem e o consumo de combustível é reduzido. A luz branca não apenas guia, mas também empodera os motoristas humanos com clareza sobre como agir, evitando situações confusas ou de risco.

Próximos passos para a inovação

Apesar de seu grande potencial e de ser testada em simulações, a luz branca permanece como um conceito teórico. Sua implementação prática requer estudos adicionais e testes em ambientes reais, além da criação de regulamentações e legislações específicas.