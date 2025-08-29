Ele ganhou uma fortuna milionária no Big Brother, gastou tudo e hoje está sem nada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 06:15
O que você faria com o prêmio do Big Brother? O vencedor da 21ª edição do programa nos EUA, Michie Jackson, tem a resposta: ele gastou a fortuna em pouco mais de dois anos. Ele não teve orientação financeira para administrar o prêmio, equivalente a quase R$ 2,7 milhões, e viveu um período de luxos e vícios.
Em uma entrevista sincera, o ex-participante revelou que "chegou ao fundo do poço" depois de gastar tudo. A falta de preparo e o estresse pré-reality o levaram a escolhas financeiras equivocadas. Ele confessou: "Eu estava no pior momento da minha vida (...) Eu estava basicamente escondendo tudo isso antes de entrar no programa".
Ex-Big Brother perdeu todo o prêmio
A falta de um mentor financeiro e conselhos de vida o fez cair nos mesmos problemas que seus concorrentes temiam. "Quando acabei vencendo o programa, não tive um mentor, orientação ou aconselhamento financeiro, e agora estou em Los Angeles, catapultado para o mundo com o mesmo problema do qual nunca me curei", disse.
Sem uma estrutura de apoio, ele se entregou a vícios e a uma vida desregrada, gastando o prêmio em excessos. Ao sair da casa, a falta de orientação fez a situação financeira e de vida dele piorar, e ele admite ter chegado ao fundo do poço.
O declínio na vida de Michie foi rápido e doloroso. Ele se viu sem as ferramentas para lidar com a fama e o dinheiro. O estresse e os problemas emocionais que já carregava se agravaram com a nova realidade. A falta de orientação o levou a escolhas desastradas.
Depois de se afundar em vícios, o ex-participante se viu cometendo os mesmos erros que seus concorrentes previram. "Você é jovem, você é burro. Você vai passar por isso. Você vai se espatifar e queimar.' E foi o que aconteceu. Eu caí. Eu queimei. Já cheguei ao fundo do poço mais vezes do que consigo contar", desabafou.
Depois de se dar conta dos seus erros, Michie se afastou de tudo e de todos. Ele mudou de número de celular e apagou as redes sociais em busca de um recomeço. Para dar a volta por cima, ele se mudou para a casa dos pais, se curou do vício e hoje trabalha com vendas.
Atualmente, ele tem um ano de casado e uma filha.