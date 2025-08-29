ENTRETENIMENTO

Ele ganhou uma fortuna milionária no Big Brother, gastou tudo e hoje está sem nada

Ex-participante do reality relata o processo de ascensão e queda ao ganhar e perder R$ 2,7 milhões em pouco tempo

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 06:15

Vencedor de reality show revela como gastou todo o prêmio, equivalente a quase R$ 2,7 milhões, sem ter orientação financeira Crédito: Foto: Youtube/Reprodução

O que você faria com o prêmio do Big Brother? O vencedor da 21ª edição do programa nos EUA, Michie Jackson, tem a resposta: ele gastou a fortuna em pouco mais de dois anos. Ele não teve orientação financeira para administrar o prêmio, equivalente a quase R$ 2,7 milhões, e viveu um período de luxos e vícios.

Em uma entrevista sincera, o ex-participante revelou que "chegou ao fundo do poço" depois de gastar tudo. A falta de preparo e o estresse pré-reality o levaram a escolhas financeiras equivocadas. Ele confessou: "Eu estava no pior momento da minha vida (...) Eu estava basicamente escondendo tudo isso antes de entrar no programa".

A falta de um mentor financeiro e conselhos de vida o fez cair nos mesmos problemas que seus concorrentes temiam. "Quando acabei vencendo o programa, não tive um mentor, orientação ou aconselhamento financeiro, e agora estou em Los Angeles, catapultado para o mundo com o mesmo problema do qual nunca me curei", disse.

O declínio após a fama

Sem uma estrutura de apoio, ele se entregou a vícios e a uma vida desregrada, gastando o prêmio em excessos. Ao sair da casa, a falta de orientação fez a situação financeira e de vida dele piorar, e ele admite ter chegado ao fundo do poço.

O declínio na vida de Michie foi rápido e doloroso. Ele se viu sem as ferramentas para lidar com a fama e o dinheiro. O estresse e os problemas emocionais que já carregava se agravaram com a nova realidade. A falta de orientação o levou a escolhas desastradas.

Depois de se afundar em vícios, o ex-participante se viu cometendo os mesmos erros que seus concorrentes previram. "Você é jovem, você é burro. Você vai passar por isso. Você vai se espatifar e queimar.' E foi o que aconteceu. Eu caí. Eu queimei. Já cheguei ao fundo do poço mais vezes do que consigo contar", desabafou.

A superação e a volta ao anonimato

Depois de se dar conta dos seus erros, Michie se afastou de tudo e de todos. Ele mudou de número de celular e apagou as redes sociais em busca de um recomeço. Para dar a volta por cima, ele se mudou para a casa dos pais, se curou do vício e hoje trabalha com vendas.