O segredo da barriga chapada: saiba o que as mulheres bebiam antigamente no café da manhã

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 13:31
Com um sabor marcante e uma história milenar, o chá vermelho conquistou espaço nas mais diversas culturas. Tradicional na China e popular em vários países, essa bebida foi associada não apenas ao prazer de degustar, mas também à ideia de equilíbrio físico e mental.
Chá Vermelho
Seu consumo está relacionado à melhora da digestão, à aceleração do metabolismo e à eliminação de toxinas. Por isso, continua sendo valorizado como uma opção natural e eficiente para quem deseja unir tradição e saúde em uma rotina simples.
Incluir o chá vermelho no café da manhã sempre foi visto como uma forma de despertar o corpo e a mente. Ao longo dos anos, esse hábito ganhou espaço por proporcionar energia e por contribuir para que o organismo funcione de maneira mais leve desde as primeiras horas do dia.
Além de despertar os sentidos, ele ajuda a preparar o sistema digestivo para o restante das refeições, garantindo mais conforto ao longo do dia.
O processo de fermentação que caracteriza o chá vermelho o diferencia das demais variedades. Esse detalhe é fundamental para sua coloração avermelhada e para a concentração de compostos benéficos ao organismo.
Essa particularidade explica porque ele possui efeito tão marcante sobre o metabolismo e sobre a absorção de gorduras, tornando-se uma bebida aliada em programas de emagrecimento.
A fama do chá vermelho como aliado da boa forma se soma a outros benefícios igualmente importantes. Seu consumo regular ajuda a manter o colesterol equilibrado, favorece o sistema circulatório e ainda fortalece a capacidade de concentração.
Com isso, mostra-se uma bebida completa, que oferece resultados visíveis e benefícios internos de longo prazo.
Mesmo em tempos de correria, o chá vermelho se mantém como uma escolha prática. Seu preparo rápido e seu sabor característico fazem dele uma alternativa natural que pode substituir bebidas industrializadas e ricas em açúcar.
Adotar esse costume é, portanto, uma maneira de valorizar tradições antigas e de investir em mais saúde sem abrir mão da simplicidade.