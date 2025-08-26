Por que os homens estão fazendo cada vez mais cirurgias plásticas?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:12
A busca por bem-estar e confiança está redefinindo a presença masculina nos consultórios de cirurgia plástica. Em alguns anos, a participação dos homens saltou de apenas 5% para expressivos 30% do total de procedimentos realizados no país.
Essa transformação vai muito além da vaidade. Ela é movida por uma quebra de estigmas, a influência digital e a busca por uma qualidade de vida mais plena e satisfatória.
Com isso, a cirurgia plástica se consolida como uma ferramenta legítima de cuidado pessoal para o público masculino. Eles agora encaram o processo como um investimento em si mesmos.
A velha ideia de que cuidar da aparência não era coisa para homem foi definitivamente para o passado. Cirurgiões relatam uma mudança de mentalidade, onde a autoestima passou a ser tratada como um pilar do cuidado consigo mesmo, tão importante quanto a academia.
Como resume o cirurgião Yuri Moresco, em entrevista à VEJA: “Aquele antigo estigma em relação às cirurgias estéticas está diminuindo no Brasil. A autoestima está se tornando uma preocupação mais natural para os homens”. Essa aceitação fez as consultas dispararem e as barreiras caírem.
A ginecomastia, lipoaspiração e rinoplastia lideram a lista de preferências. Além delas, os transplantes capilares conquistaram um espaço importante, sendo vistos como um investimento de longo prazo na autoconfiança.
Para homens acima dos 60 anos, a blefaroplastia ganha destaque para suavizar o olhar cansado. O procedimento elimina bolsas e flacidez nas pálpebras. A exposição de casos famosos ajudou a normalizar a conversa sobre esses temas.
As redes sociais têm um papel crucial nessa tendência. Filtros e videochamadas constantes criam uma nova autoconsciência sobre a própria imagem. Assim, muitos chegam ao consultório com metas muito bem definidas.
O Brasil também se tornou um polo de turismo estético. Os preços aqui podem ser até 30% mais baixos do que nos EUA. Essa acessibilidade financeira abre portas para que mais homens realizem o sonho de se sentir bem em sua própria pele.