Por que os homens estão fazendo cada vez mais cirurgias plásticas?

Procura masculina por procedimentos estéticos dispara 500% no Brasil, quebrando tabus

Agência Correio

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:12

Do consultório para a vida: como a cirurgia plástica se tornou questão de bem-estar para eles Crédito: Freepik

A busca por bem-estar e confiança está redefinindo a presença masculina nos consultórios de cirurgia plástica. Em alguns anos, a participação dos homens saltou de apenas 5% para expressivos 30% do total de procedimentos realizados no país.

Essa transformação vai muito além da vaidade. Ela é movida por uma quebra de estigmas, a influência digital e a busca por uma qualidade de vida mais plena e satisfatória.

Com isso, a cirurgia plástica se consolida como uma ferramenta legítima de cuidado pessoal para o público masculino. Eles agora encaram o processo como um investimento em si mesmos.

O que está por trás da mudança

A velha ideia de que cuidar da aparência não era coisa para homem foi definitivamente para o passado. Cirurgiões relatam uma mudança de mentalidade, onde a autoestima passou a ser tratada como um pilar do cuidado consigo mesmo, tão importante quanto a academia.

Como resume o cirurgião Yuri Moresco, em entrevista à VEJA: “Aquele antigo estigma em relação às cirurgias estéticas está diminuindo no Brasil. A autoestima está se tornando uma preocupação mais natural para os homens”. Essa aceitação fez as consultas dispararem e as barreiras caírem.

Procedimentos mais procurados pelos homens

A ginecomastia, lipoaspiração e rinoplastia lideram a lista de preferências. Além delas, os transplantes capilares conquistaram um espaço importante, sendo vistos como um investimento de longo prazo na autoconfiança.

Para homens acima dos 60 anos, a blefaroplastia ganha destaque para suavizar o olhar cansado. O procedimento elimina bolsas e flacidez nas pálpebras. A exposição de casos famosos ajudou a normalizar a conversa sobre esses temas.

O impacto das redes sociais e preços

As redes sociais têm um papel crucial nessa tendência. Filtros e videochamadas constantes criam uma nova autoconsciência sobre a própria imagem. Assim, muitos chegam ao consultório com metas muito bem definidas.