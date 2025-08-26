Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

10 coisas que você precisa saber antes de decidir ter um gato

Descubra os cuidados, custos e compromissos necessários para receber um novo amigo de quatro patas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 06:00

Planejamento é a chave para uma adoção feliz e responsável. Evite surpresas e garanta um lar forever para o felino
Planejamento é a chave para uma adoção feliz e responsável. Evite surpresas e garanta um lar forever para o felino Crédito: Freepik

Adotar um gato é um gesto de amor que transforma uma casa em um lar mais alegre e divertido. No entanto, essa decisão requer planejamento e consciência para garantir o bem-estar do animal e evitar arrependimentos.

Gatos

[Edicase]Gatos highlander com pelo longo precisam de escovação regular (Imagem: Anne Richard | Shutterstock) por Imagem: Anne Richard | Shutterstock
[Edicase]O gato elfo se destaca por não ter pelos e por ter as orelhas curvadas para trás (Imagem: Dan Kosmayer | Shutterstock) por Imagem: Dan Kosmayer | Shutterstock
[Edicase]O sphynx é a raça de gato sem pelo mais conhecida do mundo (Imagem: Alexander Piragis | Shutterstock) por Imagem: Alexander Piragis | Shutterstock
[Edicase]As raças de gato sem pelo chamam atenção por sua aparência exótica (Imagem: Katrin Baidimirova | Shutterstock) por Imagem: Katrin Baidimirova | Shutterstock
[Edicase]Repetir o nome do gato enquanto se brinca com um item conhecido ativa o instinto de atenção e facilita o retorno ao tutor (Imagem: ketlit | Shutterstock) por Imagem: ketlit | Shutterstock
[Edicase]O uso de petiscos é uma das formas mais eficazes de ensinar o gato a vir quando chamado (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
[Edicase]O gato van turco não possui subpelo, o que evita a formação de nós e dispensa escovação diária (Imagem: Barrie Barrington | Shutterstock) por Imagem: Barrie Barrington | Shutterstock
[Edicase]Inteligente e de personalidade ativa, o gato van turco tem características apaixonantes (Imagem: Lea Rae | Shutterstock) por Imagem: Lea Rae | Shutterstock
[Edicase]O gato persa é particularmente suscetível a problemas de visão (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | Shutterstock) por Imagem: ANURAK PONGPATIMET | Shutterstock
[Edicase]A obesidade é prejudicial para a saúde de cães e gatos (Imagem: Victoria 1 | Shutterstock) por Imagem: Victoria 1 | Shutterstock
[Edicase]É importante que o nome combine com a personalidade e aparência do gato (Imagem: Mariia Romanyk | Shutterstock) por Imagem: Mariia Romanyk | Shutterstock
1 de 11
[Edicase]Gatos highlander com pelo longo precisam de escovação regular (Imagem: Anne Richard | Shutterstock) por Imagem: Anne Richard | Shutterstock

Além de muito carinho, o tutor deve estar preparado para uma série de cuidados diários e um compromisso de longo prazo. Especialistas alertam que a falta de preparo é uma das causas de devoluções tristes.  Um exemplo comovente são os casos de alergia na família.

Veja relações entre cor do pelo e características dos gatos

Gatos siameses costumam ser estrábicos por Shutterstock
Gatos brancos de olhos azuis tem tendência a serem surdos por Shutterstock
Gatas tricolores costumam ser mais reservadas e arriscas por Shutterstock
Gatos laranjas geralmente são machos e tutores o descrevem como mais brincalhões por Shutterstock
1 de 4
Gatos siameses costumam ser estrábicos por Shutterstock

"O caso mais compreensível é quando alguém no lar passa a ter alergia muito forte com o gato, o que faz com que algumas pessoas o devolvam em lágrimas", ao portal Terra, Albert Viana, voluntário da ONG Toca dos Gatinhos. Para evitar situações assim, confira um guia com pontos cruciais para avaliar.

Avaliando a responsabilidade

Adotar um gato vai além da simpatia; é uma grande responsabilidade. Você precisará dedicar tempo diário para oferecer atenção, carinho e cuidados básicos, como alimentação, higiene e exercícios. Pense na sua rotina e veja se ela comporta um novo membro familiar.

Entendendo os custos envolvidos

Ter um gato envolve despesas mensais e eventuais. É fundamental planejar o orçamento para cobrir gastos com ração de qualidade, areia sanitária, vacinas, consultas veterinárias e possíveis emergências. Garanta que você pode oferecer isso com tranquilidade.

A personalidade do seu futuro companheiro

Cada gato é único. Alguns são super brincalhões, outros mais tranquilos e ariscos. Por isso, é importante conversar com o abrigo ou tutor anterior para conhecer o temperamento do pet e ter certeza de que ele combina com o seu estilo de vida e o ambiente da sua casa.

A convivência com outros pets

Se você já tem outros animais em casa, a introdução do novo gato deve ser feita com calma e paciência. A adaptação pode levar tempo e requerer um cuidado especial para que todos se sintam seguros e aceitos no território.

Os cuidados com a saúde

Levar o gato regularmente ao veterinário é essencial. Essas visitas garantem a aplicação de vacinas, realização de exames de rotina e o tratamento rápido de qualquer problema de saúde, assegurando uma vida longa e saudável ao seu amigo.

A importância da alimentação correta

Uma dieta balanceada, específica para felinos, é a base da saúde do bichano. Invista em uma ração de qualidade e garanta que ele tenha acesso constante a água fresca e limpa. Evite dar restos de comida humana, que podem ser prejudiciais.

Preparando o ambiente ideal

Gatos são animais territorialistas e se sentem seguros em ambientes previsíveis e confortáveis. Prepare sua casa com um cantinho tranquilo, uma cama aconchegante e itens de enriquecimento ambiental, como arranhadores e prateleiras.

Mantendo a higiene em dia

A caixa de areia é um item crucial e deve ser mantida sempre limpa. Além disso, alguns gatos de pelo longo podem necessitar de escovação regular e até banhos ocasionais para evitar nós e manter a pelagem saudável.

A necessidade de brincar e se exercitar

Para manter seu gato saudável e feliz, é preciso estimulá-lo física e mentalmente. Reserve um tempo para brincadeiras interativas e ofereça brinquedos, arranhadores e espaços altos para ele escalar e explorar.

O compromisso para a vida toda

Por fim, lembre-se que adotar é um compromisso de longa duração. A expectativa de vida de um gato é de cerca de 15 anos. Portanto, esteja preparado para cuidar dele em todas as fases da vida, oferecendo um lar forever cheio de amor e cuidado.

Mais recentes

Imagem - Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê em chá intimista: 'Sonhamos com você'

Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê em chá intimista: 'Sonhamos com você'
Imagem - Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo; assista

Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo; assista
Imagem - Rodrigo Faro revela que pensou em deixar a ‘Dança dos Famosos’ por saúde de Vera Viel

Rodrigo Faro revela que pensou em deixar a ‘Dança dos Famosos’ por saúde de Vera Viel

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua