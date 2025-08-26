ACHO QUE VI UM GATINHO

10 coisas que você precisa saber antes de decidir ter um gato

Descubra os cuidados, custos e compromissos necessários para receber um novo amigo de quatro patas

Agência Correio

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 06:00

Planejamento é a chave para uma adoção feliz e responsável. Evite surpresas e garanta um lar forever para o felino Crédito: Freepik

Adotar um gato é um gesto de amor que transforma uma casa em um lar mais alegre e divertido. No entanto, essa decisão requer planejamento e consciência para garantir o bem-estar do animal e evitar arrependimentos.

Gatos 1 de 11

Além de muito carinho, o tutor deve estar preparado para uma série de cuidados diários e um compromisso de longo prazo. Especialistas alertam que a falta de preparo é uma das causas de devoluções tristes. Um exemplo comovente são os casos de alergia na família.

Veja relações entre cor do pelo e características dos gatos 1 de 4

"O caso mais compreensível é quando alguém no lar passa a ter alergia muito forte com o gato, o que faz com que algumas pessoas o devolvam em lágrimas", ao portal Terra, Albert Viana, voluntário da ONG Toca dos Gatinhos. Para evitar situações assim, confira um guia com pontos cruciais para avaliar.

Avaliando a responsabilidade

Adotar um gato vai além da simpatia; é uma grande responsabilidade. Você precisará dedicar tempo diário para oferecer atenção, carinho e cuidados básicos, como alimentação, higiene e exercícios. Pense na sua rotina e veja se ela comporta um novo membro familiar.

Entendendo os custos envolvidos

Ter um gato envolve despesas mensais e eventuais. É fundamental planejar o orçamento para cobrir gastos com ração de qualidade, areia sanitária, vacinas, consultas veterinárias e possíveis emergências. Garanta que você pode oferecer isso com tranquilidade.

A personalidade do seu futuro companheiro

Cada gato é único. Alguns são super brincalhões, outros mais tranquilos e ariscos. Por isso, é importante conversar com o abrigo ou tutor anterior para conhecer o temperamento do pet e ter certeza de que ele combina com o seu estilo de vida e o ambiente da sua casa.

A convivência com outros pets

Se você já tem outros animais em casa, a introdução do novo gato deve ser feita com calma e paciência. A adaptação pode levar tempo e requerer um cuidado especial para que todos se sintam seguros e aceitos no território.

Os cuidados com a saúde

Levar o gato regularmente ao veterinário é essencial. Essas visitas garantem a aplicação de vacinas, realização de exames de rotina e o tratamento rápido de qualquer problema de saúde, assegurando uma vida longa e saudável ao seu amigo.

A importância da alimentação correta

Uma dieta balanceada, específica para felinos, é a base da saúde do bichano. Invista em uma ração de qualidade e garanta que ele tenha acesso constante a água fresca e limpa. Evite dar restos de comida humana, que podem ser prejudiciais.

Preparando o ambiente ideal

Gatos são animais territorialistas e se sentem seguros em ambientes previsíveis e confortáveis. Prepare sua casa com um cantinho tranquilo, uma cama aconchegante e itens de enriquecimento ambiental, como arranhadores e prateleiras.

Mantendo a higiene em dia

A caixa de areia é um item crucial e deve ser mantida sempre limpa. Além disso, alguns gatos de pelo longo podem necessitar de escovação regular e até banhos ocasionais para evitar nós e manter a pelagem saudável.

A necessidade de brincar e se exercitar

Para manter seu gato saudável e feliz, é preciso estimulá-lo física e mentalmente. Reserve um tempo para brincadeiras interativas e ofereça brinquedos, arranhadores e espaços altos para ele escalar e explorar.

O compromisso para a vida toda