10 coisas que você precisa saber antes de decidir ter um gato

Publicado em 26 de agosto de 2025
Adotar um gato é um gesto de amor que transforma uma casa em um lar mais alegre e divertido. No entanto, essa decisão requer planejamento e consciência para garantir o bem-estar do animal e evitar arrependimentos.
Além de muito carinho, o tutor deve estar preparado para uma série de cuidados diários e um compromisso de longo prazo. Especialistas alertam que a falta de preparo é uma das causas de devoluções tristes. Um exemplo comovente são os casos de alergia na família.
"O caso mais compreensível é quando alguém no lar passa a ter alergia muito forte com o gato, o que faz com que algumas pessoas o devolvam em lágrimas", ao portal Terra, Albert Viana, voluntário da ONG Toca dos Gatinhos. Para evitar situações assim, confira um guia com pontos cruciais para avaliar.
Adotar um gato vai além da simpatia; é uma grande responsabilidade. Você precisará dedicar tempo diário para oferecer atenção, carinho e cuidados básicos, como alimentação, higiene e exercícios. Pense na sua rotina e veja se ela comporta um novo membro familiar.
Ter um gato envolve despesas mensais e eventuais. É fundamental planejar o orçamento para cobrir gastos com ração de qualidade, areia sanitária, vacinas, consultas veterinárias e possíveis emergências. Garanta que você pode oferecer isso com tranquilidade.
Cada gato é único. Alguns são super brincalhões, outros mais tranquilos e ariscos. Por isso, é importante conversar com o abrigo ou tutor anterior para conhecer o temperamento do pet e ter certeza de que ele combina com o seu estilo de vida e o ambiente da sua casa.
Se você já tem outros animais em casa, a introdução do novo gato deve ser feita com calma e paciência. A adaptação pode levar tempo e requerer um cuidado especial para que todos se sintam seguros e aceitos no território.
Levar o gato regularmente ao veterinário é essencial. Essas visitas garantem a aplicação de vacinas, realização de exames de rotina e o tratamento rápido de qualquer problema de saúde, assegurando uma vida longa e saudável ao seu amigo.
Uma dieta balanceada, específica para felinos, é a base da saúde do bichano. Invista em uma ração de qualidade e garanta que ele tenha acesso constante a água fresca e limpa. Evite dar restos de comida humana, que podem ser prejudiciais.
Gatos são animais territorialistas e se sentem seguros em ambientes previsíveis e confortáveis. Prepare sua casa com um cantinho tranquilo, uma cama aconchegante e itens de enriquecimento ambiental, como arranhadores e prateleiras.
A caixa de areia é um item crucial e deve ser mantida sempre limpa. Além disso, alguns gatos de pelo longo podem necessitar de escovação regular e até banhos ocasionais para evitar nós e manter a pelagem saudável.
Para manter seu gato saudável e feliz, é preciso estimulá-lo física e mentalmente. Reserve um tempo para brincadeiras interativas e ofereça brinquedos, arranhadores e espaços altos para ele escalar e explorar.
Por fim, lembre-se que adotar é um compromisso de longa duração. A expectativa de vida de um gato é de cerca de 15 anos. Portanto, esteja preparado para cuidar dele em todas as fases da vida, oferecendo um lar forever cheio de amor e cuidado.