Aprenda o exercício simples que ativa mais o core que qualquer abdominal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:22
Esqueça os velhos mitos sobre abdominais visíveis. Para fortalecer o core por completo, o agachamento frontal com barra se revela um dos exercícios mais eficazes e, curiosamente, um dos menos reconhecidos. Ele surpreende nos resultados.
Abdominal
Embora conheçamos uma variedade de exercícios para a parede abdominal, como pranchas e roll ups, o agachamento frontal oferece uma abordagem mais completa. Não se limite aos métodos tradicionais; explore este potencial máximo.
O agachamento frontal é especialmente benéfico para o core, superando até mesmo o agachamento clássico na ativação dessa região. Ele demanda uma estabilidade significativa, o que fortalece profundamente os músculos abdominais e lombares.
De acordo com o personal trainer Mike Hamlin, citado pela Women’s Health, este exercício entrega "mais força para outros exercícios, uma região lombar e abdominal mais saudável e estável e um conjunto de abdominais mais forte". Assim, seus ganhos são exponenciais.
Para iniciar, afaste os pés na largura dos ombros, uma base sólida é fundamental. Apoie a barra na frente dos ombros, quase tocando o pescoço. Direcione os cotovelos para a frente, mantendo os braços paralelos ao chão.
Ao agachar, concentre-se em manter o peito erguido, as costas sempre retas e o abdômen completamente contraído. Essa técnica não só garante a segurança, mas também potencializa os benefícios para o fortalecimento do core de forma notável.