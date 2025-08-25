EXERCÍCIOS

Aprenda o exercício simples que ativa mais o core que qualquer abdominal

Entenda por que este agachamento é essencial para seu core

Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:22

Revolucione seu treino de abdômen com uma técnica simples. Crédito: Freepik

Esqueça os velhos mitos sobre abdominais visíveis. Para fortalecer o core por completo, o agachamento frontal com barra se revela um dos exercícios mais eficazes e, curiosamente, um dos menos reconhecidos. Ele surpreende nos resultados.

Abdominal 1 de 3

Embora conheçamos uma variedade de exercícios para a parede abdominal, como pranchas e roll ups, o agachamento frontal oferece uma abordagem mais completa. Não se limite aos métodos tradicionais; explore este potencial máximo.

O diferencial para seu abdômen

O agachamento frontal é especialmente benéfico para o core, superando até mesmo o agachamento clássico na ativação dessa região. Ele demanda uma estabilidade significativa, o que fortalece profundamente os músculos abdominais e lombares.

De acordo com o personal trainer Mike Hamlin, citado pela Women’s Health, este exercício entrega "mais força para outros exercícios, uma região lombar e abdominal mais saudável e estável e um conjunto de abdominais mais forte". Assim, seus ganhos são exponenciais.

Guia prático para a execução

Para iniciar, afaste os pés na largura dos ombros, uma base sólida é fundamental. Apoie a barra na frente dos ombros, quase tocando o pescoço. Direcione os cotovelos para a frente, mantendo os braços paralelos ao chão.