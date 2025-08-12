ATIVIDADE FISICA

Professor da USP diz que abdominal não elimina barriga e indica alternativa realmente eficaz

Atividades físicas que realmente ajudam na queima de gordura abdominal e na saúde

Agência Correio

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 06:15

Atividades físicas que realmente ajudam na queima de gordura abdominal e na saúde Crédito: BANCO DE IMAGENS

Exercício abdominal é muito valorizado para quem busca uma barriga definida, mas a verdade é que ele não promove a queima direta da gordura localizada na região, destaca o professor José Carlos Farah na coluna Corpo e Movimento da USP. O fortalecimento muscular é essencial para a saúde, mas não deve ser confundido com métodos para redução localizada de gordura.

Gordura abdominal 1 de 8

Farah enfatiza que o abdômen tem um papel crucial na sustentação da coluna e na estabilidade do tronco, aspectos fundamentais para a prevenção de lesões e dores lombares. A busca pela estética deve estar aliada ao entendimento da função biomecânica desses músculos.

A falácia da perda de gordura localizada

Muitos acreditam que fazer centenas de abdominais diariamente resulta na diminuição da gordura da barriga, mas essa prática não tem respaldo científico. O professor Farah esclarece que a gordura corporal é reduzida de forma sistêmica e depende principalmente de um déficit calórico obtido com exercícios aeróbicos e alimentação adequada.

Assim, a prática exclusiva de exercícios abdominais pode fortalecer os músculos, mas não trará a queima desejada da gordura localizada.

Função biomecânica do abdômen

O abdômen atua como estabilizador do tronco e em conjunto com a musculatura lombar ajuda a manter a postura correta, prevenindo dores e lesões. Farah ressalta a importância de exercícios que visem essa função de suporte, mais do que apenas aspectos estéticos.

A coluna Corpo e Movimento destaca essa perspectiva funcional, incentivando práticas de exercícios voltadas para a saúde global do corpo.

Exercícios aeróbicos e metabolismo

Para reduzir a gordura corporal de forma eficaz, o professor Farah recomenda atividades aeróbicas regulares, como caminhada, corrida e natação, que ativam o metabolismo e estimulam o organismo a queimar gordura de forma ampla e integrada.

Essa combinação de exercícios é essencial para uma composição corporal equilibrada e para a manutenção da saúde a longo prazo.

Composição corporal e qualidade de vida

A composição corporal equilibrada, com maior percentual de massa muscular e menor de gordura, é um dos pilares para uma vida saudável. Farah explica que essa condição favorece o metabolismo ativo e a prevenção de doenças crônicas.