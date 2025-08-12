Professor da USP diz que abdominal não elimina barriga e indica alternativa realmente eficaz

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 06:15
Exercício abdominal é muito valorizado para quem busca uma barriga definida, mas a verdade é que ele não promove a queima direta da gordura localizada na região, destaca o professor José Carlos Farah na coluna Corpo e Movimento da USP. O fortalecimento muscular é essencial para a saúde, mas não deve ser confundido com métodos para redução localizada de gordura.
Gordura abdominal
Farah enfatiza que o abdômen tem um papel crucial na sustentação da coluna e na estabilidade do tronco, aspectos fundamentais para a prevenção de lesões e dores lombares. A busca pela estética deve estar aliada ao entendimento da função biomecânica desses músculos.
Muitos acreditam que fazer centenas de abdominais diariamente resulta na diminuição da gordura da barriga, mas essa prática não tem respaldo científico. O professor Farah esclarece que a gordura corporal é reduzida de forma sistêmica e depende principalmente de um déficit calórico obtido com exercícios aeróbicos e alimentação adequada.
Assim, a prática exclusiva de exercícios abdominais pode fortalecer os músculos, mas não trará a queima desejada da gordura localizada.
O abdômen atua como estabilizador do tronco e em conjunto com a musculatura lombar ajuda a manter a postura correta, prevenindo dores e lesões. Farah ressalta a importância de exercícios que visem essa função de suporte, mais do que apenas aspectos estéticos.
A coluna Corpo e Movimento destaca essa perspectiva funcional, incentivando práticas de exercícios voltadas para a saúde global do corpo.
Para reduzir a gordura corporal de forma eficaz, o professor Farah recomenda atividades aeróbicas regulares, como caminhada, corrida e natação, que ativam o metabolismo e estimulam o organismo a queimar gordura de forma ampla e integrada.
Essa combinação de exercícios é essencial para uma composição corporal equilibrada e para a manutenção da saúde a longo prazo.
A composição corporal equilibrada, com maior percentual de massa muscular e menor de gordura, é um dos pilares para uma vida saudável. Farah explica que essa condição favorece o metabolismo ativo e a prevenção de doenças crônicas.
Na coluna Corpo e Movimento, ele reforça a importância de uma rotina de exercícios diversificada e fundamentada na ciência para alcançar esses resultados de forma sustentável.