Pai de homem que deu 61 socos em namorada ameaça vereadora

Homem postou mensagens após a parlamentar postar foto do filho que está preso por tentativa de feminicídio

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 20:42

Igor Eduardo Pereira Cabral
Igor Cabral desferiu 61 socos contra a namorada Juliana Soares dentro de um elevador Crédito: Reprodução/CNN

O pai do ex-jogador preso por agredir a namorada com 61 socos, dentro de um elevador em um prédio de Natal, no Rio Grande do Norte, fez ameaças a uma vereadora do Rio de Janeiro após ela postar fotos do filho.

Talita Galhardo (PSDB-RJ) recebeu mensagens de um homem que se identificou como Henrique Cabral, pai de Igor Eduardo Pereira Cabral, que está detido na Cadeia Pública Dinorá Simas, na cidade de Ceará-Mirim, por tentativa de feminicídio contra Juliana Garcia dos Santos Soares. As mensagens foram enviadas após a vereadora postar a imagem do agressor em suas redes sociais.

Homem que se identificou como Henrique Cabral mandou mensagens para a vereadora Talita Galhardo
Além de pedir para que ela parasse de postar fotos do filho, Henrique também fez ameaças
O homem disse que o filho errou e que vai ser condenado
Ele também fez ofensas à parlamentar
Todas as mensagens foram divulgadas nas redes sociais da vereadora
Além do pai, outros perfis falsos também fizeram intimidações
"Espero a exclusão até as 18:00 h, se ainda estiver sendo veiculada por vc ou qq das advogada [sic] da Sra Juliana ou por ela mesma, todas seram [sic] responsabilizadas na forma da lei", disparada Henrique. Após uma nova postagem da vereadora, o pai voltou a ameaçá-la. "Vc vai continuar postando? Fogo [foto] do meu filho sem autorização? Ainda mais com um texto ofensivo? Você tá brincando com fogo", escreveu o homem.

O pai ainda continuou as mensagens dizendo que Igor Eduardo Pereira Cabral errou e está pagando. "Meu filho errou sim, e tá pagando a pena. E será condenado", afirmou.

Em seguida, voltou a subir o tom, dessa vez com ofensas contra a vereadora. "Vejo que vc é um ser muito baixo, e sem nível. Para um diálogo respeitoso. Sinto pelos seus eleitores", escreveu o homem.

Em um vídeo, também postado nas suas redes sociais, Talita Galhardo rebateu as ameaças do pai do agressor e de perfis fakes que também tentaram intimidá-la. "Eu postei e vou postar de novo aqui a foto do cara que bateu na Juliana, deu 61 socos na mulher dentro do elevador. Aquele caso assustador. [...] Ontem, quando eu postei a imagem dele - vou postar de novo-, vários 'Instagrans fakes' vieram lá do lado dele me ameaçando. Depois ainda veio o pai dele, [dizendo] que eu tô brincando com fogo", contou a parlamentar.

Ela ainda acrescentou: "Gente, sou do Rio de Janeiro, fui subprefeita de Jacarepaguá, fiquei dois anos e quatro meses derrubando construção irregular ligada a crime organizado, sou da comissão de Segurança da Câmara de Vereadores. Brigo com quem for pelo certo. Sempre fiz essa coisa de postar mostrando vagabundo que destrói o BRT, os ônibus. Aí, eu não posso postar, porque eu vou ser processada pelos 'Instagrans fakes' e pelo pai do marginal. [...] Eu não posso postar a foto do bonitão, não posso? Eu quero ver quem vai dizer que eu não posso postar?".

