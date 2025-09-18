Acesse sua conta
Motorista de aplicativo é agredido e ameaçado por passageiro com facão

Trabalhador sofreu lesões superficiais na mão, antebraço, cabeça e rosto

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 19:22

Passageiro ameaçou motorista com um facão
Passageiro ameaçou motorista com um facão Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um motorista de aplicativo foi alvo de um ataque com golpes de facão. A ação partiu de um passageiro durante uma corrida no último sábado (13), na cidade de Toleto, no estado do Paraná.

O caso foi registrado pela Polícia Civil na terça-feira (16). O ataque foi registrado por uma câmera de segurança instalada dentro do veículo alugado e utilizado pela vítima, de 58 anos. O homem começa dando tapas no ombro direito do motorista e logo na sequência saca um facão e ameaça a vítima. O trabalhador fica com as mãos levantadas enquanto conversa com o homem.

Motorista foi agredido

Vítima teve ferimentos por Reprodução/G1
Passageiro ameaçou motorista com um facão por Reprodução/ Redes sociais

Vítima teve ferimentos por Reprodução/G1

Segundo informações do portal G1, o suspeito estava bêbado e chegou a entrar no carro com uma garrafa de bebida alcóolica. Ele sofreu lesões superficiais na mão, antebraço, cabeça e rosto.

"A PCPR esclarece que esse crime já está solucionado, a vítima já foi ouvida, o agressor identificado e será responsabilizado pelas lesões causadas e o dano ao veículo", informou o delegado Alexandre Macorin, responsável pela investigação do caso.

Além do suspeito, duas mulheres estavam no veículo no momento do ocorrido. Elas já foram ouvidas pela polícia. O homem pode responder por lesão corporal e dano qualificado.

